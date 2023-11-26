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Teknoloji Gücünü bir kez daha kanıtladı! Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK görev başında!
Teknoloji

Gücünü bir kez daha kanıtladı! Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK görev başında!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 15:55:00 -
Gücünü bir kez daha kanıtladı! Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK görev başında!

Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı.

KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı başarılı test atışları ile hedefini tam isabetle vurdu. Konuya ilişkin Roketsan’ın sosyal medya hesabından açıklamada “Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız KARAOK Görev Başında! Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahımız başarılı test atışları ile hedefini tam isabet vurarak sahada gücünü ve teknolojik başarısını bir kez daha kanıtladı” ifadelerine yer verildi.

 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise “Vuruş modları ve üzerinde bulundurduğu optik sistemleriyle KARAOK‘tan kaçış yok. Metehan’ın ruhuyla, taktik sahadaki oyun değiştirici gücümüz KARAOK güvenlik güçlerimizin sadık bir dostu olacak” ifadelerini kullandı.

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