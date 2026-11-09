Güçlü yarınlara doğru Kocaeli vizyon projelerle büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin ekolojik iyileşmesinden raylı sistem yatırımlarına, doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasından çevreci ulaşım projelerine kadar kentin geleceğini şekillendiren çalışmaları sürdürüyor. Türkiye’nin üretim gücüne önemli katkı sunan Kocaeli, sanayi ve çevrenin birlikte var olabileceği bir şehir modeli oluşturmayı hedefliyor. Büyükşehir’in çevre yatırımları, turizm hamlesi ve entegre ulaşım vizyonu, kentin geleceğine yönelik kapsamlı bir dönüşümün temelini oluşturuyor.

MARMARA’NIN GELECEĞİ İÇİN

Marmara Denizi’nde son yıllarda yaşanan müsilaj sorunu, deniz ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmaları daha da önemli hale getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yürüttüğü dip çamuru temizliği, atık su arıtma, balıklandırma ve deniz ekosistemini destekleme projeleriyle Marmara’nın yeniden sağlığına kavuşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi’nin korunmasının yalnızca bir şehrin değil, denize kıyısı bulunan bütün yerleşimlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguluyor. Büyükakın, sanayi ile çevrenin birbirine rakip olmadığını belirterek doğru planlama, etkili denetim ve sürdürülebilir yatırımlarla üretim ve doğanın birlikte korunabileceğine dikkat çekiyor.

Kocaeli’nin 129,7 kilometrelik kıyı şeridi bulunduğunu belirten Büyükakın, müsilajla mücadelede atık su yönetiminin kritik rol oynadığını ifade ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 23 atık su arıtma tesisinde biyolojik arıtma oranını yüzde 100’e, ileri biyolojik arıtma oranını ise yüzde 73’e ulaştırmış durumda. Dönüşümü devam eden iki tesisin tamamlanmasıyla ileri biyolojik arıtma oranının da yüzde 100’e çıkarılması hedefleniyor.

Büyükakın, çevre politikalarında ortak sorumluluk anlayışının önemine işaret ederek, “Çevrede siyaset olmaz” yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirtiyor. Marmara’nın korunması için tüm yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor.

İZMİT KÖRFEZİ’NDE 2 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ

İzmit Körfezi’nin ekolojik açıdan yeniden güçlendirilmesi amacıyla yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre yatırımları arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden biri olarak yürütülen çalışma kapsamında toplam yaklaşık 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

Ekolojik Dönüşüm

Projenin birinci etabı tamamlanırken ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar Körfez’den yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı. Çalışmayla deniz tabanındaki birikimin azaltılması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve deniz canlıları için daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Çevre yatırımlarının yalnızca temizlik çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını belirten Büyükakın, Körfez’e bugüne kadar 60 bin yavru balık bırakıldığını, son üç yılda ise deniz tabanına 300 yapay resif yerleştirildiğini aktarıyor. Bu çalışmalarla su altı yaşamının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması hedefleniyor. Projeler, TAGEM, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ve Kocaeli Üniversitesi ile bilimsel çalışmalar eşliğinde takip ediliyor. Körfez’deki iyileşmenin işaretlerinden biri de Eskihisar’da yapılan dalışlarda gözlemlendi. Bu yıl ocak ayında gerçekleştirilen dalışta pina ve deniz çayırlarında gözle görülür artış tespit edildi. Deniz ekosisteminin önemli bileşenleri olan bu canlıların gelişimi, bölgedeki ekolojik iyileşmenin izlenmesi bakımından önem taşıyor.

9 Plajda Çevre Başarısı

Büyükakın, dokuz halk plajının yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazanmasının da çevre yatırımlarının sonuçları açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtiyor. Bu plajların ikisinin İzmit Körfezi’nde bulunması, Körfez’in yeniden kıyı yaşamının ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmesi açısından dikkat çekiyor.

KITALARIN SU ALTI YAŞAMI BİR ARADA

İzmit Millet Bahçesi’ndeki Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, turizm çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Merkezde 40 akvaryum sistemi ve 60’tan fazla tür bulunurken, altı metrelik tatlı su altı tünelinde nehir ve göl ekosistemleri tanıtılıyor. Projenin aile turizmine, eğitime ve çevre bilincine katkı sunarak İstanbul ve çevre illerden ziyaretçi çekmesi amaçlanıyor.

DÖNÜŞÜMÜN KENTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışı, kentleşme sonucu, yaşam alanlarının daralması ve yapı stokunun yetersiz kalması gibi sorunlar dolayısıyla şehrin daha planlı ve düzenli büyümesi için kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem riskine karşı daha güvenli ve dirençli bir kent inşa etme hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yıllar içinde yıpranan ve risk taşıyan yapı stoğunu modern, sağlam ve yaşanabilir konutlarla değiştirmeyi amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hareket ediyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla sadece fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal yaşam kalitesinin de yükseltilmesi hedefleniyor. Depreme karşı dirençli konutların inşasıyla Kocaeli’nin tüm ilçelerinde güvenli yaşam alanları oluşturulurken, vatandaşlara huzurlu ve sürdürülebilir bir şehir ortamı sunulması amaçlanıyor. Şehrin dört bir yanında yükselen yeni yapılar, hem mevcut kentsel riskleri azaltıyor hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyen bir Kocaeli’nin temelini atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özelikle riskli olan bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Raylı Sİstemlerle Kesİntİsİz Ulaşım

Kocaeli’de artan nüfus ve araç sayısına bağlı ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla raylı sistem yatırımları genişletiliyor. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımanın payını artırarak trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Kocaeli Ulaşım Ana Planı 2053 kapsamında toplu taşımadaki yolculuk payının yüzde 35’e çıkarılması planlanıyor. Kentte günlük yolculuk sayısı ise yaklaşık 3,5 milyona ulaşıyor.

İzmit’ten Kartepe’ye uzanan Akçaray tramvay hattı, Kuruçeşme ve Alikahya bağlantılarının ardından 18,7 kilometreye ulaştı. Çift dizili tramvaylara uygun hale getirilen 15 istasyonla, tek seferde yaklaşık 600 yolcu taşıyabilen araçların kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

METRO HATLARI

Kocaeli’nin doğu-batı ulaşımını güçlendirecek Körfezray’da, 52 bin 280 metrelik tünel kazısının 8 bin 278,5 metresi tamamlandı. Altı tünel açma makinesiyle sürdürülen projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 27,64 seviyesinde. Darıca-Gebze Metrosu’nun 15,4 kilometrelik hat ve 11 istasyonla hizmet vermesi, günlük yaklaşık 193 bin yolcu taşıması öngörülüyor.

Gölcük’ten Başiskele üzerinden İzmit’e uzanması planlanan 17 istasyonlu Güney Hafif Raylı Sistem Hattı’yla yolculuk süresinin 28 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Hattın günlük yolcu kapasitesinin açılışta 202 bin, 2053’te 335 bin olması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi; Akçaray, Körfezray, Darıca-Gebze Metrosu, Güney Metro ve Şehir Hastanesi tramvayını entegre ederek özel araç bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

DOĞASIYLA TURİZMDE ÖNE ÇIKIYOR

Sanayi kimliğiyle tanınan Kocaeli, doğal güzellikleri, kıyıları, ormanları ve tarihî mirasıyla turizm potansiyelini büyütüyor. Kentin yaklaşık yüzde 50’si ormanlardan, yüzde 29’u ise tarım arazilerinden oluşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal ve kültürel zenginlikleri turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki dokuz Mavi Bayraklı halk plajı, 72 kilometrelik işaretli bisiklet rotası ve 2 bin 500 kilometrelik dağ rotası, doğa ve spor turizmine olanak sağlıyor. Kandıra’nın Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı ve Miço Koyu gibi kıyıları deniz turizmi, kampçılık ve doğa sporlarıyla öne çıkıyor. Kartepe kış turizmi, Ormanya doğal yaşam deneyimi, tarihî yapılar ise kültür turizmi açısından kente çeşitlilik katıyor.

Kocaeli’nin İstanbul’a yakınlığı da ziyaretçiler için avantaj sağlıyor. Bu vizyonun önemli yatırımlarından Kartepe Teleferiği, Körfez manzarasını ormanlar ve zirveyle buluşturarak denizden dağa uzanan turizm deneyimi sunuyor.