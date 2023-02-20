Güçlü toparlanma yaşayan Avrupa borsalarında kafalar yine karıştı

Dünyanın belli başlı borsaları, özellikle Avrupa’da, Ekim ayının sonundan bu yana şubat ortasına kadar devam eden güçlü bir toparlanma yaşadı. CAC40 ve FTSE100 gibi birçok endeks, hafta başında tüm zamanların rekorlarını kırdı. Sonrasında ise kafalar yine karıştı.

ABD ekonomisi yine çok güçlü göründü. Ruh hali ocak ayına göre biraz değişti: tüm istatistikler artık fiyatların gevşemesi yönünde gitmiyor, bu da hisse senedi piyasalarının kaydettiği büyük toparlanmanın ardından bazı soruları gündeme getiriyor.

Çok fazla tüketim, çok fazla güven ve yine endişe verici olan perakende ve üretici fiyatları. Yatırımcıların, Fed’in faiz oranlarını beklenenden yüksek seviyeye çekeceği korkusuna kapılması, daha fazla parasal sıkılaştırmaya ilişkin korkuları yeniden canlandırdı.

Son iki gündür, ABD makroekonomik istatistiklerinin yatırımcıların en sevdiği hikayeden (enflasyon düşüyor + merkez bankası faiz artırmayı bırakıyor + ekonomi yavaşlıyor ama çok fazla değil + merkez bankası faiz oranlarını tekrar indirmeye başladı + ekonomi topluyor) uzaklaşmaya başladığını hissediyoruz. Gördük ki Üretici fiyatları Ocak ayında korkulanın ötesinde yukarı yönlü ivme kazandı.

Bu, enflasyonun artık sorun olmayacağı ve para politikasının daha esnek hale geleceği öngörüsünü sarsmaya yeter. Ve aynı zamanda iki FED yetkilisi bir sonraki Fed toplantısında beklenenden daha agresif bir faiz artırımı olasılığını gündeme getirdi. 50 baz puan. Üç ay geriye gitmedik ama atmosfer yavaş yavaş değişti.

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Piyasa şu anda Fed oranlarının %5,2’de sınırlandığını görüyor, oysa %4,9’luk bir seviye iki hafta önce neredeyse agresif kabul ediliyordu. 10 yıllık ABD tahvil getirisi %3,88’e kadar daraldı, bu da tahvil piyasasının makroekonomik istatistiklere yönelik bir tepkinin başlangıcını ciddiye almaya başladığının bir işareti.

Oldukça mantıklı bir şekilde, dolar tüm para birimlerine karşı güçlendi. Dolar Endeksi, Cuma günü 104,50 puanla yıl başındaki zirvelerini gördü.

Fed’in bir sonraki faiz kararı 22 Mart’ta olacak. Piyasa, 50 baz puanlık bir artış için %18’e kıyasla, şu an için 25 baz puanlık bir faiz artırımına %82 olasılık veriyor.

Petrol fiyatları, kısmen ABD stratejik rezervlerinde 26 milyon varillik artış duyurusu nedeniyle bu hafta geriledi. OPEC hala Çin’deki canlanmanın bu yıl küresel petrol talebini artırmasını bekliyor ve tahminini günde 100.000 varil artırdı. Fiyatlar açısından, North Sea Brent 83.3 USD civarında işlem görürken, ABD WTI varil başına 77 USD’den işlem görüyor. Doğal gaz tarafında ise Hollandalı TTF için fiyatların 49 EUR/MWh’de düştüğünü görmekteyiz.

Haftanın takvimine baktığımızda; Şubat ayının önde gelen PMI göstergeleri, Alman finansal güven endeksi ZEW ile birlikte Salı günü açıklanacak. Çarşamba günü piyasalar Fed’in son toplantı tutanaklarını bekleyecek. Perşembe günü, dördüncü çeyrek için yeni bir ABD GSYİH tahminini göreceğiz. Hafta, Cuma günü ABD’de Ocak ayı PCE enflasyonu ile kapanacak.