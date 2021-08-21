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20. Dönem Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, göçmen konusuna dair basın açıklaması yayınladı. “Güçlü olan göç alır, göç alan da güç alır” başlığıyla yayınlanan açıklamada, “İnsanlığın en önemli barış toplumu ve dönemi Medine dönemidir. Peygamberimizin ve Mekkeli Müslümanların Hicreti olmasa olmazdı. Bu konuda Ensar ve Muhacir kardeşliği insanlığın zirvesidir” denildi.

Aydın tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Günümüz dünyasının en önemli konularından birisi göçmen meselesidir. Bir şekilde ve sebeple evini köyünü vatanını terk edip başka ülkeye göç eden insan sayısı 300 milyon civarında. Süreç belli, zengin ve güçlü ülkelere bir insan akını var.

Göç bin-bir acıyı içinde barındırmakla beraber İnsanlığın ve uygarlığın gelişmesinde en büyük sosyolojik faktördür. Göç etmeyen Kızılderili kalır veya göç edilmeyen yer Kızılderili köyü kalır. İnsanlığın en önemli barış toplumu ve dönemi Medine dönemidir. Peygamberimizin ve Mekkeli Müslümanların Hicreti olmasa olmazdı. Bu konuda Ensar ve Muhacir kardeşliği insanlığın zirvesidir.

Bu gün Türkiye olarak bu konuda en denk durumda olan biziz. Beş milyon vatandaşımız büyük çoğunluğu Avrupa olmak üzere dünyanın muhtelif ülkelerinde göçmen. Beş milyonda çoğunluğu Suriye’den olmak üzere farklı ülkelerden ülkemize gelmiş Göçmen var. Aslında son iki yüz yıldır Anadolu göç almaktadır. Orta Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen göçler bu gün Anadolu nüfusunun nerede ise yarısıdır. Kurtuluş savaşını onlarla omuz omuza verdik. Başta Atatürk olmak üzere komutanların çoğu Göçmen kökenlidir. Evini, köyünü, şehrini terk etmiş bu insanlar vatan kıymetini en iyi bilen insanlardı ve Anadolu’nun uyanışında etkili olmuşlardır.

Ülkemize göç edenler aslında bu vatanın evlatlarıdır. Gönül coğrafyamızda Halep Antep’tir, Musul Kilis, İdlip Hatay’dır. Müslümanlığın orta Asya’da doğduğu ve yeniden yorumlandığı ve bizi biz yapan bin yıllık şanlı tarihe yön veren mananın mayalandığı, ilk Türk-İslam medeniyetinin doğduğu yer Semerkant,Buhara, Mevlana’nın doğduğu yer Belh, Afganistan’dadır. Belh Konya, Afganistan Türkiye’dir.

Çanakkale Şehitliği Gönül Coğrafyamızın her yerinden gelip Şehit olmuş kahramanlarla doludur ve bu gün dara düşüp gelenler, başta bu Şehitlerin ve yine Kurtuluş Savaşımızda Anadolu’yu vatan sayıp bileziğini yüzüğünü gönderenlerin Torunlarıdır, göçmen değil Hak sahibidirler.

Muhalafet edeceğiz diye bu kardeşlik ruhuna zarar veren söylemler ya ihanet ya gaflettir. Özellikle bu konudaki ırkçı söylemeler tam bir İhanettir. Vatanı kendi konforu sayanların vatanı olamaz. Çılgınca alkışladığı sahadaki takımındaki oyuncuların neredeyse tamamı yabancı olan seyircinin, göçmen karşıtı sloganları şuursuzluktur ve bu işin sorumluları buna dur demelidir.

Gelenler aslında güç katar. İkinci dünya savaşı sonrası avrupayı inşa edenler ve yine bu gün avrupayı taşıyanlar göçmenlerdir, en ağır işleri onlar yapmaktadırlar ve aslında kölelik modernize olmuş bir biçimde bu formatta devam etmektedir. Avrupa geçmişte bütün kaynaklarını sömürerek ve onları köle olarak çalıştırarak oluşturduğu zenginliğini yine onlar üzerinden yürütmektedir.

Bize gelenlere biz göçmen değil misafir demeliyiz. Medineli Ensar gibi olmalıyız, kendilerini kendi yurtlarında gibi hissettirmeliyiz. Çalışma hayatındaki istismar en alçak istismardır. Onlar, biz güçlü olduğumuz için bize gelmişlerdir ve gücümüze güç katacaklardır. Yeniden Büyük Türkiye’yi birlikte kuracağız. Kalanlar eşit vatandaşımız, dönenler gönül elçilerimiz olacak, Gönül Coğrafyamızla bütünleşmemize aracılık edeceklerdir. Elbette her şey bir kayıt ve disiplin içinde, üç beş kendini bilmezin bel ki de provakatörlerin yanlışları üzerinden bu kitleyi incitmeden olmalıdır. Bu Asil Milletin Ali Cenaplığına gölge düşürmemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duruş ve söylemlerini doğru ve isabetli buluyoruz.

Necmettin Aydın- Milli Görüş Platformu