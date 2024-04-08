Güçlü iş birliği! Honda’nın hibrit SUV modelleri Beşiktaş JK’ya enerji katacak!

Sportif marka kimliği ile dikkat çeken Honda, Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni araçları teslim etti. Özellikle sporu iletişimin en önemli platformlarından biri olarak değerlendiren ve spor faaliyetlerine global çapta destek veren Honda, hibrit ürün gamında yer alan ZR-V e:HEV ve CR-V e:HEV model araçlarını BJK futbol takımı oyuncuları ile üst düzey yöneticilerinin kullanımına sundu.

Honda Türkiye’nin hibrit SUV ürünleri arasında yer alan ZR-V e:HEV ve CR-V e:HEV modellerinin ileri teknolojileri ve güvenlik donanımları ile öne çıktığını belirten Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada “İş birliğimiz kapsamında yenilediğimiz araçlarımızın takıma enerji katmasını diliyoruz” dedi. Honda için doğru iş birliklerinin önemine değinen Başkan Yamada, “Honda’nın ‘2050 yılı sıfır karbon hedefi’ kapsamında Türkiye’de satışa çıkardığımız bu hibrit modelleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kullanımına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Markamızın gerek sportif kimliği gerekse modellerindeki sportif çizgileri ile örtüşen bu iş birliğinin iki markaya da fayda sağlayacağına inanıyorum. Beşiktaş takımındaki ve taraftarlarındaki ruhun, duruşun Honda markasına duyulan güçlü bağ ile birbirine benzerliği çok doğru bir iş birliğine imza attığımızın göstergelerinden biri oldu” dedi.