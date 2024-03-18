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Ekonomi Güçlü dolar ons altını geriletti!
Ekonomi

Güçlü dolar ons altını geriletti!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 16:37:00 -
Güçlü dolar ons altını geriletti!

ABD dolarının gücünü koruması ons altını geriletti. Ons altın bu sabah 2.146,15 dolara kadar geriledi.

ABD dolarının gücünü koruması ons altını geriletti. Ons altın bu sabah 2.146,15 dolara kadar geriledi.

Altın fiyatları, doların sağlam durması ve yatırımcıların bu hafta Fed de dahil olmak üzere büyük küresel merkez bankalarının bir dizi politika kararına hazırlanmasıyla geriledi.

Ons altın bu sabah 2.146,15 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,42 düşüşle 2146,85 dolar seviyesinde.

Capital.com analisti olan Kyle Rodda, "Fed'den oldukça şahin bir sonuç geldi, bu yıl yalnızca bir veya iki kesinti olabileceğine dair oldukça güçlü bir fikir birliği olduğunu gösteriyor" dedi.

Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını %5,25-%5,5 seviyesinde tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar şu anda haziran ayında bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %56 olarak fiyatlıyor.
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Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler, ABD tüketici fiyatlarının Şubat ayında güçlü bir şekilde arttığını ve üretici fiyatlarının benzin ve gıda gibi malların maliyetindeki artış nedeniyle beklenenden daha fazla yükseldiğini gösterdi.

Rodda, "Fed'den daha az şahin bir sonuç alırsak, daha zayıf bir dolar, daha düşük getiriler görmemiz için her türlü neden var ve bu sadece bir ralliyi körükleyebilir ve bazı temel ivme sağlayabilir ve ardından 2.200 dolar seviyelerine bakarsınız" dedi.

Analistler bugün için destek seviyesi olarak 2147-2135 dolar aralığını gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde geri çekilmenin 2126 dolara kadar süreceğini tahmin ediyorlar. Dirençler ise 2164 ve 2186 dolar seviyelerinde.

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