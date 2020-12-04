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Ekonomi Güçlü büyüme devam edecek
Ekonomi

Güçlü büyüme devam edecek

Üçüncü çeyreğe ait büyüme yüzde 6.7’yle beklentileri aştı. Dördüncü çeyreğin ise iki ayı geride kaldı. Ancak ekonomide toparlanma, üretim ve ticarette de ivmelenme devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:09:00 -
Güçlü büyüme devam edecek

Buğra Kardan

Tüketim devamlı artıyor. Otomobile, konuta ve mobilyaya talep yoğun. Gruplar ve firmalar da yatırım yapmak için yarışıyorlar. Bu yarışı memnuniyetle karşılayan ekonomi paydaşları tarafından her platformda “2020’yi başarılı bir şekilde kapatacağız. Dördüncü çeyrekte yüzde 3 ya da yüzde 4 büyüyeceğiz. 2021’e de iyi bir giriş yapacağız” deniliyor.

Baz etkisine dikkat

Şu aşamada iç talepte ivme yukarı yönlü. Ne var ki büyümenin baz etkisinden ötürü bir miktar azalacağı öngörülüyor. Çünkü 2019’un dördüncü çeyrek büyümesi 6.4’tü. Öbür taraftan dş ticaret verileri dördüncü çeyrek büyümesinin güçlü geleceği ihtimalini güçlendiriyor. Zira ithalat, kasım ayında yüzde 16 arttı. İhracatın yüzde bir gerilediği geçen ayda ithalatın 21 milyar 150 milyon doları aşması, Avrupa’dan hammadde, ara mamul ve altın alımının artmasından kaynaklandı. Elektrik tüketiminde görülen artış da umut verici. 2020’nin ikinci yarısında tüketimin belirgin oranda artması, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümesiyle noktalandı. Ekimde yüzde 5 ve kasımda yüzde 5.7 artan elektrik kullanımı ise güçlü büyümenin dördüncü çeyrekte de devam edeceğini ortaya koyuyor.

Rekor kırdık

Ekonomistler, Türkiye’nin dördüncü çeyrekte büyüyeceği konusunda hemfikir olup “Pandemi tehdidinin damga vurduğu 2020’yi de iyi bir şekilde kapatacağız” görüşünde birleşiyorlar. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin de Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüze 6.7 büyüyerek önemli bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. “Pandemi tehdidine rağmen rekor bir büyüme elde ettik, dünya şampiyonu olduk” diyen Alkin, şunları kaydediyor:

Olumlu ayrıştık

“Dördüncü çeyrekte de güzel bir grafik sergileyebiliriz. 2020’yi yüzde 0’ı aşan, pozitif bir rakamla tamamlayabiliriz. Dünyadan olumlu ayrışabiliriz. İkinci çeyrekte dünya yüzde 11 daralırken, biz -daha sınırlı bir oranda- yüzde 9.9 küçüldük. Pandemi şokunu atlatmamızın, yeni normale geçmemizin ardından V şeklinde toparlanmaya başladık. Üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüyerek yeni bir rekor kırdık. Covid-19 şokundan kurtulmamız, rekor kırmamızda ekonomi yönetiminin aldığı heterodoks tedbirlerin payı büyük. Şu hakikat ki ilk çeyrekte alınan seri tedbirlerle ve yüzde 4.4 büyümeyle hem OECD üyelerini hem de G20 ülkelerini geride bırakan; üçüncü çeyrekte de kuvvetine kuvvet katan Türkiye, hedeflerine emin adımlarla yürüyor.”

Tedbir elden bırakılmamalı

Türkiye ekonomisini hedef alan algı oyunlarına karşı temkinli olmak gerektiğini dile getiren Alkin, şu ifadeleri kullanıyor: “Reyting kurumları, zaman zaman manipülatif raporlar yayımlıyorlar. Ayrıca bu raporlara geçen ifadeleri köpürtenlere karşı dikkatli olmalıyız. Ama inşallah, bunların girişimleri de boşa çıkarılacak. 2020 de büyümeyle tamamlanacak.”


Yeni Akit Gazetesi
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