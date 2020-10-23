Güçlü bir bağışıklık sistemi için yapılması gerekenler nelerdir? Tüketilmesi gereken besinler nelerdir?

Bağışıklık sisteminin güçlü olması demek tüm direncimizin çok güçlü olması anlamına geliyor. Özellikle kış aylarında daha fazla önem taşımaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için; öncelikle yaşam biçimimize özen göstermemiz gerekir. Aldığımız gıdalardan tutunda uyku düzenimize ve spor alışkanlıklarımıza kadar hepsini barındırmaktadır.

Bağışıklık sistemimizin bizi her türlü hastalığa karşı korurken zayıf olması demek havadan nem kapmamıza sebep olacaktır.

Bağışıklık sistemi nedir?

Bağışıklık sistemi, vücudun enfeksiyonlarla mücadelesine yardımcı olan doğal savunma sistemidir. İşte bu yüzden bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?

Özellikle sebzeye ağırlık vermek: Sebze ve meyveleri mevsimine göre uygun bir şekilde tüketmek gereklidir.

Hızlı kilo vermek ve tek yönlü diyetlerden kaçının: Dengeli bir beslenme şeklinden uzaklaştıran tek yönlü beslenme ve hızlı kilo verme, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmaktadır.

Balık mutlaka haftada 2 kez yenmelidir: Deniz balıkları içerdikleri omega3 yağ asitleri ve faydalı mineralleri sayesinde taze olarak tüketilmesi sağlanmalıdır.

Aç kalmak vücut sistemini bozar: Dengeli bir beslenme öğün atlamadan ve sağlıklı tüketimle oluşturulur.

Uykunuzu düzenleyin: Gece uykunuzu en az 6 saat uyumaya göre planlayın.

Hareketli bir yaşam edinin: Hayatınıza mutlaka hareket katın, günlük düzenli yürüyüşler, bisiklete binmek ve düzenli egzersiz yapmak aldığınız kalorinin yakılması ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesi açısından oldukça faydalı olacaktır.

Paketlenmiş gıdalardan uzak durun: Özellikle çocukların bu tarz beslenmelerine izin vermeyin ve kendinizde bunlardan uzak durun.

Gerekli olan aşıları yaptırın: Özellikle bebeklik döneminde gerekli olan tüm aşılar tamamlanırsa ilerde güçlü bir bağışıklık sistemi oluşacaktır.

Hijyene ve temizliğe özen gösterin: Mikroplardan korunmak ve sağlıklı olmak için; şart olan sağlıklı bir temizlik, gün içerisinde sürekli ellerin yıkanmasıyla başlangıç olarak sağlanabilmektedir.

Takviye vitamin yerine meyve yemek gereklidir: Gün içerisinde meyve yeme alışkanlığı edinin takviye alınan vitamin ilaçlarından daha fazla güçlenmenizi sağlayacaktır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken besinler

Genel olarak taze sebze ve meyve tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirmenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bununla beraber aşağıdaki besinler de içerdikleri yüksek antioksidanlar, prebiyotikler ve yağ asitleri ile öne çıkmaktadır.

Kefir

Balık

Yaban Mersini

Bitter Çikolata

Zerdeçal

Brokoli

Ispanak

Zencefil

Sarımsak

Yeşil Çay

Ay çekirdeği

Portakal ve Asitli Meyveler