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Sağlık

Güçlü bağışıklık sistemi için yazın ne tüketmeliyiz?

Koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye, maske takmaya ve el temizliğinin yanında güçlü bağışıklık sisteme sahip olmak gerekmektedir. Peki güçlü bağışıklık sistemi için yazın ne tüketmeliyiz? Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ne yenmeli? Bağışıklık sistemine ne iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:20:00 - 2020-06-25 16:21:12
Güçlü bağışıklık sistemi için yazın ne tüketmeliyiz?

Güçlü bir bağışıklık sistemi, bütün vitamin ve minerallerden yeteri kadar alınmasına, protein miktarına, esansiyel yağ asitlerine, karbonhidrata, yani dengeli beslenmeye de bağlıdır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken 10 madde

Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin.

Susamasanız bile gün içinde en az iki litre su içtiğinizden emin olun.

Haftada en az üç kez sofranızda kuru baklagillere yer verin.

Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen vitamin E içerir.

Her gün beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin. Tek bir meyve veya sebzeye odaklanmadan rengârenk ve çeşitli beslenmeye özen gösterin, farklı sebze ve meyveleri tüketerek her birinin kendine özel faydalarından yararlanabilirsiniz.

Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi besinlere sofranızda yer verin.

Bir rahatsızlığınız yoksa sık sık yumurta tüketmeye özen gösterin.

Haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketin.

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