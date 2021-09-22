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Eğitim Güçlerini birleştirdiler! YÖK ve MEB’den iş birliği protokolü
Eğitim

Güçlerini birleştirdiler! YÖK ve MEB’den iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuyu içeren eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 20:42:00 -
Güçlerini birleştirdiler! YÖK ve MEB’den iş birliği protokolü

Protokol kapsamında, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda iş birliği yapılacak. YÖK’ün koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları ile merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile etkinlikler düzenlenecek.

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