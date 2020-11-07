Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla İzmir depremiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, toplantıda İzmir’de yapılacak projeleri, İzmir’in dönüşümünü, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak işleri görüştüklerini anlattı. Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünü aktararak, “Bu kapsamda acil yıkılması gereken binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı güven içerisinde taşıma sürecini sağlayıp, riskli binaların da yıkım sürecini yürütüyoruz” dedi.



“12 binamızın yıkımını tamamladık”



Kurum, hasar tespit çalışmalarının 1316 uzmanla hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek “Özellikle yoğun yıkımın olduğu 4 mahallemizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta salı günü hedefimiz, tüm İzmir genelinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamaktır. Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283, 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı. 2 bin 508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. 12 binamızın önceki gün itibarıyla yıkımını tamamladık ve hızlı bir şekilde de ağır hasarlı, acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz.” dedi.



Kurum, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içerisinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin de belediyelerimizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.



Vatandaşların hasarlı binalara girmek istemelerine yönelik tartışmalara ilişkin soru üzerine Kurum, vatandaşların hasar tespit durumunu bilmeden binalara girmesini doğru bulmadıklarını vurgulayarak, “Bu kapsamda hasar tespit çalışmalarını ilk günden itibaren yoğun şekilde sürdürdük. Şu an Bayraklı ilçemizin hemen hemen tamamında hasar tespit çalışması tamamlandı. Aldığımız verileri de şeffaf bir şekilde Bakanlığımız internet sitesinden duyuruyoruz, “hasartespit.csb.gov.tr” adresinde, binaların hasarlarının ne olduğuna ilişkin detaylı bilgilendirme mevcuttur. Dolayısıyla vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte az hasarlı ve hasarsız olduğunu gördükleri binalara girebilirler. Diğer taraftan orta hasarlı binalar güçlendirilmek durumunda, güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz. Ağır hasarlı binaların da yıkım ve yapım sürecine ilişkin projelendirme ve çalışmalar yine Bakanlığımızca yürütülüyor” dedi.



Deprem konutlarında yüzde 40-50 indirim yapılacak



Öte yandan; Cumhuriyet Sitesi’ndeki yıkım çalışmalarını inceleyen Bakan Murat Kurum, depremzedeleri dinledi, onlara yapılacak çalışmaları anlattı. Kentsel dönüşüme ilişkin bilgi veren Kurum, “hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD’dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler. AFAD’dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek” dedi.

Pakdemirli: baraj ve göletlerde hasar yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “Depremde en öncelikli olarak kontrol ettiğimiz konu barajlar konusudur. Bu konudaki çalışmayı tamamladık. 111 baraj ve 97 göletin kontrollerini tamamladık, hiçbir hasarımız yok” dedi. Pakdemirli, “Göçük altında kalanların yüzde 50’sine yakınının kurtarıldığı gözüküyor. Uluslararası benchmark’lar (kıyaslama) da olağanüstü bir başarı” dedi.