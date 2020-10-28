  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme
Dünya

Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

ABD'nin İran'dan Venezuela'ya yapılan uzun menzilli füze sevkiyatlarına müdahale edeceği basına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:30:00 -
Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Washington'un her iki ülkenin elçisi Elliott Abrams Pazartesi günü Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'dan Venezuela'ya yapılan uzun menzilli füze sevkiyatlarını 'ortadan kaldıracağını' söyledi.

Abrams haber ağına verdiği demeçte, "İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füzelerin nakli ABD için kabul edilemez ve hoş görülmeyecek veya buna izin verilmeyecek" dedi.

Abrams'a göre ABD, bu sevkiyatların Venezuela'ya ulaşmasını durdurmak için gerekirse güç kullanmaya hazır.

Açıklamalara, "Uzun menzilli füzelerin sevkiyatını durdurmak için her türlü çabayı göstereceğiz ve bir şekilde Venezuela'ya ulaşırlarsa orada müdahale edeceğiz" diye devam edildi.

Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı
Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı

Gündem

Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı

Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı
Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı

Dünya

Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin tonluk bomba yolluyorlar
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin tonluk bomba yolluyorlar

Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin tonluk bomba yolluyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay