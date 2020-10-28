Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Washington'un her iki ülkenin elçisi Elliott Abrams Pazartesi günü Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'dan Venezuela'ya yapılan uzun menzilli füze sevkiyatlarını 'ortadan kaldıracağını' söyledi.

Abrams haber ağına verdiği demeçte, "İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füzelerin nakli ABD için kabul edilemez ve hoş görülmeyecek veya buna izin verilmeyecek" dedi.

Abrams'a göre ABD, bu sevkiyatların Venezuela'ya ulaşmasını durdurmak için gerekirse güç kullanmaya hazır.

Açıklamalara, "Uzun menzilli füzelerin sevkiyatını durdurmak için her türlü çabayı göstereceğiz ve bir şekilde Venezuela'ya ulaşırlarsa orada müdahale edeceğiz" diye devam edildi.