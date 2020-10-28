GÜBRETAŞ'tan Yarımca Tesisleri’nde sıfır atık hedefi

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, üretim ve Ar-Ge üssü Kocaeli'deki Yarımca Tesisleri'nde sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi.

GÜBRETAŞ açıklamasına göre, ülke topraklarının verimliliğini artırmak amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, çevreye duyarlı bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Ana misyonu "Sektörde öncü olmanın verdiği sorumlulukla bitki besleme ürünlerini sürdürülebilir büyüme ile çevreci yaklaşımla üretmek ve tedarik etmek" olarak tanımlanan GÜBRETAŞ, bu alanda çeşitli projelere de öncülük ediyor.

Tarım arazilerinde toprağın korunması hedefiyle 2005 yılından beri Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesini yürüten GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırma eğitimlerinin yanı sıra son yıllarda yaptığı çevreye duyarlı modern tesis yatırımlarıyla da bu alandaki yaklaşımını pratiğe dönüştürmeyi sürdürüyor.

Geçen yıl uygulamaya konulan GÜBRETAŞ Mükemmellik Sistemi (GMS) ile operasyonel verimliliğe yoğunluk veren şirket, bu yıl da sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi. Yarımca Tesisleri’nde uygulama için gerekli altyapı ve eğitimleri tamamlayarak yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından GÜBRETAŞ'a "Sıfır Atık Belgesi" verildi.

2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sıfır Atık projesinde; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek minimize edilmesi, atık oluşması durumunda ise geri dönüşümle kazanımın sağlanması hedefleniyor.





- "Denetimler sonucunda Sıfır Atık Belgesi aldık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirketin temel misyonu doğrultusunda insanlığın en değerli hazinesi olan çevrenin ve toprağın korunması, içeriğinin zenginleştirilerek verimliliğinin artırılması ve yarınlara sağlıklı bir şekilde aktarılması için bilinçli tarım uygulamalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Ekim öncesi toprağın analiz edilip ihtiyaç duyduğu bitki besinlerinin doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini sürekli vurgulayan GÜBRETAŞ'ın yıllardır bu konuda üreticilere rehberlik ettiğini belirten Yumaklı, "Sadece tarım arazilerindeki toprakların içeriğinin korunması için başlattığımız Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi'nde 81 ilden 13 bin arazinin toprak analizini yaparak, 50 binden fazla üreticiye bu konuda uygulamalı eğitimler verdik. Bu eğitimler ve diğer bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerinde doğru ve etkili gübre kullanımı yöntemleri anlatılarak toprak, bitki, hayvan ve insan sağlığının korunmasına katkılar sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın tesis yatırımlarında da çevre dostu modern altyapılar kurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2015 yılında Kocaeli'nde tamamlanan NPK-2 üretim tesisleri, Türkiye’nin en modern ve çevreci gübre üretim tesislerinden biridir. Bunun yanı sıra bazı tesislerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elde eden (fotovoltaik) çevreci sistemler kurduk. Aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 14 bin fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanları oluşturduk. GÜBRETAŞ'ın çevre ve verimlilik eksenli çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekleyerek Yarımca Tesisleri'nde Sıfır Atık uygulamasını hayata geçirdik.

Bu kapsamda Kocaeli'ndeki Yarımca Tesisleri'nde gerekli uygulama ve bilgilendirme çalışmaları başarıyla tamamlanarak Sıfır Atık Sistemi’ne geçiş sağlandı. Bunun neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız başvuru, yapılan denetimler sonucunda onaylandı ve Sıfır Atık Belgesi aldık. Önümüzdeki süreçte tesis yemekhanesinden çıkan biyobozunur atıkların da komposta çevrilerek toprak iyileştirici olarak kullanılmasını sağlayacak çevreci sisteminin kurulması için çalışmalar sürüyor. Bu proje de Sıfır Atık Sistemi'ne dahil edilecek."