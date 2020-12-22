Gübretaş kimin? | Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" dedi. Söz konusu açıklamanın ardından milyonlarca kişi Gübretaş’ın kime ait olduğunu merak ediyor.

Gübretaş sahibi kim?

Altın varlığının tespitinin ardından Gübretaş’ın kime ait olduğunu araştırmaya başladı. Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak” amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı.

Şirketin %25’i Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görürken, kalan hisseler Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.