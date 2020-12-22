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Ekonomi Gübretaş maden sahası nerede?
Ekonomi

Gübretaş maden sahası nerede?

Gübretaş nedir? | Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Bu haberin ardından milyonlarca kişi Gübretaş’ın ne olduğunu, altının nerede bulunduğunu, Gübretaş’ın sahibinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Gübretaş’ın sahibi kim? | Gübretaş kimin? | Gübretaş nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:34:00 -
Gübretaş maden sahası nerede?

Altın nerede bulundu? | Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş'a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini belirterek, "Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz" dedi.

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek “ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak” amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. Gübretaş'ın yüzde 75,95'i Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait. Kalan kısmının yüzde 8,76'sı Oğuzhan Şahinkaya'ya, yüzde 15,29'luk kısmı ise halka açık ve diğer kişilere ait.

Bu gelişmelerin ardından milyonlarca kişi Gübretaş maden sahasının nerede olduğunu araştırmaya başladı.

Gübretaş maden sahası nerede?

3,5 milyon onsluk altın kaynağı Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulundu.

 

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