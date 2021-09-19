GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurular 4 Ekim’de başlıyor

GÜBRETAŞ Eğitim Bursunda; ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.



2021-2022 öğrenim döneminde Lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 420 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 840 TL ve Doktora öğrencileri için 1.260 TL olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu’na başvurular 4 Ekim’de başlayacak. Başvurular, GÜBRETAŞ kurumsal web sayfası üzerinden yapılabilecek. Şimdiye dek 650’ye yakın öğrencinin faydalandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular için son tarih ise 15 Ekim Cuma günü saat 17:00 olacak. Başvuru sonuçları 5 Kasım Cuma günü GÜBRETAŞ’ın kurumsal web sitesinde ilan edilecek.