Gübre desteklerinde yapılan yüzde 100 artış üreticiyi sevindirdi

Çelik, “Desteklerin katlanması, çiftçimiz ile yetiştiricimiz için sevindirici bir gelişme olmuştur. Sektör açısından çok önemli bir gelişmedir. Sektörümüze desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Çelik, “Gübre yardımlarıyla ilgili kararın 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alınması, Bakan Pakdemirli’nin çiftçinin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını dile getirmesi memnuniyetle karşılandı” dedi. Çiftçi ile yetiştiricinin desteklerin karşılığını üretimle ve katma değerle fazlasıyla ödediğini vurgulayan Çelik, “Hükümet tarafından atılan adımların olumlu etkilerini hem ürün miktarlarında hem de hayvan sayılarında rahatlıkla görebiliyoruz” diye konuştu.