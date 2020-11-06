Gübre desteğinde artış talebi

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Çiftçilere bu yıl için ödenecek gübre desteğinde artış yapılması istendi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu kararla 2020'de hasat edilmiş ürünlere yönelik destek ödemelerinin, 2021 yılı ocak ayında yapılmasının beklendiğini söyledi.

Gelecek yıl tarımsal destekleme bütçesinin 22 milyar lira öngörülmesine karşın 1 milyar liralık ödenek artışıyla 23 milyar liraya çıkarıldığını aktaran Kiraz, "Karara göre, mazot ve gübre desteklerinde bir değişiklik öngörülmüyor. Mazot desteği çiftçinin maliyetinin yüzde 45-50'sini karşılıyor ancak gübrede üreticinin maliyetinin ancak yüzde 15-17'si karşılanıyor. Gübre desteği maliyetin çok altında kalıyor, bu destek miktarının artırılması gerek. Tarımsal destek ödemelerine gübre desteği için 1 milyar lira daha ek yapılarak gübrede maliyeti karşılama oranının yüzde 30'lara çıkarılabilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kiraz, üreticinin yaklaşık 5,5 milyon ton gübre kullandığını ve gübre kullanımının tarımsal ürün verimliliğinde önem taşıdığını aktararak, "23 milyar liralık destek bütçesine gübre desteği olarak 1 milyar liralık ek ödenek yanında ithalatı yapılan ve üretimi önem taşıyan ürünler için de 1 milyar liralık daha ek yapılmalı." dedi.

- "Pamukta destek artışı var"

Kararla, pamuk üretiminde açık olması nedeniyle bu ürüne yönelik prim desteğinin kilogram başına 80 kuruştan 110 kuruşa çıktığına dikkati çeken Kiraz, bu artışın üreticiyi pamuk ekimine yönlendireceğini belirtti.

Kiraz, yağlı bitkilerdeki açığın kapatılması amacıyla yağlık ayçiçeğindeki destek miktarının da kilogram başına 40 kuruştan 50 kuruşa yükseltildiğine işaret ederek, "Yağlı bitkilerde yurt dışından 2-3 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Bu prim artışı bir nebze üreticiyi bu ürünün ekimine kaydıracaktır." diye konuştu.

Organik ve iyi tarım desteklerinde de artış olduğunun altını çizen Kiraz, "Bu destekler önemli. İyi tarım, kimyasalların kontrollü kullanıldığı, kayıtlı işletmeler tarafından sertifikalı üretim yapılması anlamına geliyor. 10 yıllık süreçte tüm çiftçilerin iyi tarıma geçmesi önem taşıyor. Bu, gümrüklerden geri dönmeyecek, sertifikalı, kayıtlı üretim demek." değerlendirmesinde bulundu.

Kiraz, ilk defa Dijital Tarım Platformu'nun da (DİTAP) destek kapsamına alındığını, böylece sözleşmeli üretimin de teşvik edilmiş olacağını kaydetti.