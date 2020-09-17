Guava meyvesinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız

Çoğu kişinin bilmediği ancak son zamanlarda popülerliğini arttıran guava meyvesi, vitamin deposu olmakla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Hoş kokulu bir yapıya sahip olan bu inanılmaz meyve, özellikle üst solunum yolları hastalıklarına neden olan virüslere karşı oldukça etkili oluyor. Göz sağlığına da oldukça faydalı ve kilo vermeye yardımcı olan guava meyvesi, içeriğinde yüksek miktarda A ve C vitamini barındırıyor. Ayrıca folik asit, potasyum, manganez, ve bakır mineralleri bakımından çok zengin olduğu biliniyor.

Peki guava meyvesi nelere iyi geliyor? İşte uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilen guava meyvesinin inanılmaz faydaları...

- Boğazda enfeksiyonlu hücrelerin, virüslerin çoğalmasını ve virüslerin akciğere inmesini engeller.

- C vitamini bakımından doğadaki en zengin besinler arasında yer alır. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Bağırsakların daha hızlı ve daha sağlıklı çalışmasını destekler. Kabızlık sorununa birebirdir.

- Şeker ve karbonhidrat bakımından düşük olmasıyla birlikte diyabet hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir besindir.

- Kilo vermeye yardımcıdır.

- Göz sağlığına iyi gelir. İleri yaşlarda yaşanma riski olan görme problemlerini engeller.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Cildin parlak görünmesini sağlar. Ayrıca saç dökülmesini azaltır.

- Tüketilecek 3 adet guava, vücudun magnezyum ihtiyacını karşılar.