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Sağlık Guatr nedir ve belirtileri nelerdir? Guatr nasıl teşhis edilir?
Sağlık

Guatr nedir ve belirtileri nelerdir? Guatr nasıl teşhis edilir?

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine guatr denilir. Guatr değişik şekillerde olabilir. Guatrın en yaygın bilinen sebebi iyot eksikliğidir. Peki, guatr nedir ve belirtileri nelerdir? Guatr nasıl teşhis edilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 15:08:00 -
Guatr nedir ve belirtileri nelerdir? Guatr nasıl teşhis edilir?

Guatr, tiroit bezinin çok fazla gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Tiroit bezi boynumuzun ön tarafında yer alan kelebeğe benzeyen bir organdır. Guatr, basit guatr, nodüler guatr ve dalan guatr diye üçe ayrılır. Basit guatr da tiroid hormonları normal düzeyde olur. Tiroid bezlerinde nodül bulunmaz, fakat büyüme görülür. Nodüler guatr da tiroid bezi büyür. İçerisinde de nodül adı verilen  yumrular vardır. Dalan guatr da ise tiroid bezi göğüs kafesine doğru büyür. Guatr ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında…

Guatr belirtileri nelerdir?

1-boyunda şişlik

2-Yutma güçlüğü,

3-Öksürük,

4- Nefes darlığı ve ağrıya

5-Yetersiz hormon salgılanması durumunda kilo alma,

6- Uyku hali,

7-Uyuşukluk,

8-Kuru ve kaba cilt,

9- Kabızlık

10-Halsizlik

11-Saç dökülmesi

12-Titreme ve sinirlilik

 Guatr nasıl teşhis edilir?

Guatr tedavisinde ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi şekillerinden bir veya bir kaçı yapılabilir. Hastada hormon eksikliği bulunmuşsa hormon ilaçları verilir. Tam tersine hormon fazlalığı varsa tiroit hormonunu baskılayacak ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi uygulanır. Nodüler guatrda cerrahi tedavi uygulanabilir. Cerrahi tedavide tiroit bezinin bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Guatrda cerrahi kararı hastanın hormon düzeyi, kanser varlığı, yutma veya solunum bozukluklarının olması ya da kozmetik nedenlere bakılarak verilmektedir.

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