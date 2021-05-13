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Spor Guardiola'dan İstanbul çıkışı
Spor

Guardiola'dan İstanbul çıkışı

Marcelo Bielsa'nın ardından gelmiş geçmiş en büyük taktisyenlerden biri olarak gösterilen Teknik Direktör Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'dan alınmasına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 18:27:00 - 2021-05-13 18:43:31
Guardiola'dan İstanbul çıkışı

‘Deli dahi’ tiplemesinin tam karşılığı olan ve ‘hocası’ olarak gördüğü Marcelo Bielsa’nın ardından en büyük ikinci futbol taktisyeni olarak gösterilen Pep Guardiola, 2016’dan bu yana Manchester City’i çalıştırıyor. Bu sene Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Guardiola, maçın İstanbul’dan alınmasına dair açıklamalarda bulundu.

Daha önce İstanbul'a gelmediğini söyleyen Guardiola, "Ben finali İstanbul'da oynamak istiyordum. Oraya futbolculuk dönemimden sonra hiç gitmemiştim ve gitmeyi gerçekten istiyordum. İlkay Gündoğan için de bunun ayrı bir önemi vardı, onun için de gitmek istiyordum ama UEFA bir karar verdi ve biz de buna uyacağız." sözlerini kullandı.

Galatasaray'a karşı oynadı

Pep Guardiola, futbolcu iken Barcelona forması giydiği dönemde, 1993 yılında, İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 sona eren Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona ilk 11'inde yer alan Guardiola, 90 dakika sahada kalmıştı. Rövanş maçında Barça, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmişti.

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