Guardiola Messi iddialarına noktayı koydu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu.

"Planlarımız arasında yok"

Guardiola, "Grealish için 100 milyon pound ödedik. Kendisi 10 numaralı formayı giyecek. Messi'nin Barcelona'da devam edeceğini düşünüyorduk, o yüzden Messi, şu anda planlarımız arasında yok." dedi.

Bir Barcelona taraftarı olarak Messi'nin devam etmesini çok istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Ancak kulübün sürdürülebilir bir yapısının olması gerekiyor. Bir hayranı olarak, Lionel Messi'ye başardıkları için şükran duyuyorum." ifadelerini kullandı.