Guardiola kıta değiştirecek!

Mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Guardiola'nın kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ve kıta değiştirerek Amerika'da New York City'nin başına geçmesi bekleniyor.

2016 yazında devraldığı Manchester City'de başarılı bir serüven geçiren Guardiola'nın mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor. İngiliz basınına göre Guardiola sözleşmesi bittikten sonra kariyerinde yeni bir pencere açmaya sıcak bakıyor.

90min'in haberine göre Pep Guardiola, Manchester City'deki sözleşmesini tamamladıktan sonra City Football Group bünyesindeki bir başka takımı çalıştıracak. İddiaya göre New York City'nin başına geçmesi beklenen Guardiola, MLS'te yoluna devam edecek.

İspanyol teknik direktör daha önce verdiği demeçte City Football Group'un New York'taki projelerine övgüde bulunmuş, New York'ta sık zaman geçirdiğini ve çok sevdiğini söylerken ABD futbolu için de olumlu konuşmuştu.

Kulüpteki altıncı sezonunu geçiren Guardiola, Manchester City'de şu ana kadar 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Guardiola ayrıca 3 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 2 Community Shield zaferi elde ederken toplamda 9 kupa kazandı.