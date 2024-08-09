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Spor Guardiola: Gitmek isteyen gidebilir
Spor

Guardiola: Gitmek isteyen gidebilir

Yeniakit Publisher
2024-08-09 19:31:00 -
Guardiola: Gitmek isteyen gidebilir

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid'e transfer olması beklenen Julian Alvarez ile ilgili açıklama yaptı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid'e transfer olması beklenen Julian Alvarez ile ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, Arjantinli yıldızın Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini söyledi.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Ona teşekkür etmek istiyorum. Bize çok katkı verdi. Takım tarafından çok seviliyordu ama yeni bir meydan okuma, ayrılma düşüncesi var." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Atletico Madrid üst düzey bir kulüp. Gitmek isteyen gidebilir, sorun değil. Ona en iyisini diliyoruz." diye konuştu.
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