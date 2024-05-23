Guardiola, Arda'ya hayran kaldı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola da Arda Güler hayranları listesine katıldı.

Oyuncunun seviyesine ve sahip olduğu projeksiyona hayran kalan Guardiola, Manchester City'nin geçen yaz Arda Güler'i fark edememesine inanamıyor.

Sahip olduğu az fırsata rağmen Real Madrid'de geldiği seviye ve yaptıklarıyla ona sahip olamayan takımları pişman eden Arda Güler'le ilgili son yorum, Pep Guardiola'dan geldi.

Defensa Central'in haberine göre; Katalan çalıştırıcı, Arda Güler için, "Madrid onu sık sık oynatırsa bu çocuk durdurulamaz, çocuk çok iyi." dedi.

Guardiola'dan City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğü belirtilen haberde, bunun için artık çok geç olduğunun da altı çizildi.

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Real Madrid ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu olabilir ancak İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok.