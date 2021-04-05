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Gündem Guardian’dan Türkiye’ye SİHA iftirası
Gündem

Guardian’dan Türkiye’ye SİHA iftirası

ABD’nin Afganistan’da SİHA’larla yaptığı katliamları görmezden gelen İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Kuzey Irak'ta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) teröristlere karşı operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sivilleri hedef alıyor diye iftira attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 06:00:00 -
Guardian’dan Türkiye’ye SİHA iftirası

Guardian'ın haberi, gazetenin İstanbul'daki muhabiri Bethan McKernan ile Kuzey Irak'ta Amadiye şehrindeki muhabiri Adam Gnych'in imzalarını taşıyor.

Haberde Aralık ayında Türkiye'ye ait bir SİHA'yla düzenlendiğine inanılan saldırı sonrası Zeri Vadisi'nde çocukluk arkadaşı üç eski peşmergenin paramparça olmuş cesetlerinin bulunduğu, cesetlerden birinin 64 yaşındaki Muhsin Speri'ye ait olduğu belirtiliyor.

Guardian, aynı dönemde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 5 PKK'lının "etkisiz hale getirildiğinin" duyurulduğunu hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan MSB'den bir kaynak, operasyonlarda sadece "terör unsurlarının" hedef alındığını, sivillerin zarar görmemesi için gereken tüm önlemlerin alındığını söylüyor. Guardian, sivillerin öldüğü saldırı ile ilgili daha fazla bilgi verilmesine yönelik taleplerin ise yanıtsız kaldığını belirtiyor.

Guardian'daki haberden bazı satırlar ise şöyle:

"Türkiye sınırları dışında teröristlere karşı uzun süredir devam ettiği mücadelesini artırırken, Speri ve arkadaşları artan sivil kayıplar listesinde yer aldı. (İngiltere merkezli çatışma bölgelerindeki sivil kayıplarını inceleyen) Airwars adlı kuruluşa göre, ateşkesin çöktüğü 2015'ten bu yana Türkiye ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmalarda hiç son dönemki kadar Iraklı sivil hayatını kaybetmemişti."

Haberde; Türkiye'nin terör örgütü PKK'yla mücadelesinin 1984'ten bu yana sürdüğü, çatışmalar sonucu 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, PKK'nın Türkiye ve Batılı müttefiklerinin çoğu tarafından "terör örgütü" olarak görüldüğü, Kuzey Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi güçlerinin de PKK'yla sık sık çatıştığı, Ankara'nın özellikle "yükselen bir İHA gücü" olarak Libya ve Somali gibi uzak ülkelerde dahi daha agresif dış politika izlediği iftirası atıldı.

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