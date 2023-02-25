Guantanamo'da 20 yıldır suçsuz yatan Rabbanî kardeşler 'pardon' denilerek...

ABD Savunma Bakanlığı, 2002'de Karaçi'de El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan Pakistanlı Abdul ve Muhammed Ahmed Rabbanî kardeşlerin, Guantanamo'dan serbest bırakıldığını duyurdu.

Her iki kardeşin de şimdi Pakistan'a geri gönderildikleri belirtildi.

Pakistan Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Muştak Ahmed Han, Twitter'da iki kardeşin herhangi bir yargılama veya suç olmaksızın yaklaşık 21 yıl hapis yattığını yazdı. ABD'deki bazı medya kuruluşları da iki kardeşin onca yıl suçsuz yere hapis yattığına dikkat çekti.

CIA işkence yaptı

Abdul ve Muhammed Ahmed Rabbanî, Eylül 2002'de Karaçi şehrinde Pakistan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Afganistan'daki bir CIA gözaltı tesisinde tutulduktan sonra Guantanamo'ya nakledilmeleri neredeyse iki yıl sürdü. Bu süre zarfında CIA elemanları tarafından uzun süre işkenceye tabi tutuldular.

Ahmed Rabbanî, 2013 yılında 7 yıl süren bir dizi açlık grevine başladı. Bazen ona zorla besin takviyesi verilerek hayatta kalması sağlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kardeşlerin avukatı: Basit bir özür dahi alamayacaklar!

Rabbanî kardeşlerin avukatı Clive Stafford Smith, BBC'ye yaptığı açıklamada kardeşlerin tutuklanması nedeniyle dava açmaya çalışacağını ancak tazminat şanslarının zayıf olduğunu, belki "basit bir özür" dahi alamayacaklarını kaydetti.

Her iki kardeşin de 2021'de serbest bırakılmalarının onaylandığı ancak şu ana kadar tutukluluk hallerinin devam etmesinin nedeninin belli olmadığı ifade ediliyor.

Smith, Ahmed Rabbanî'nin, tutuklanmasından 5 ay sonra bir erkek çocuğunun olduğunu, ancak oğlunu hiç göremediğine dikkat çekerek "20 yıl sonra oğlu Cevad ile ilk kez tanışacak ve buluşacak. Onların ilk kucaklaşmalarına şahit olmayı çok isterdim." dedi.

Müslümanlara yapılan işkencelerle gündeme geldi

Resmi olarak Guantanamo Körfezi veya NSGB Deniz Karakolu olarak bilinen Guantanamo Körfezi Deniz Üssü, Küba'nın güneydoğu ucundaki Guantanamo Körfezi kıyısında 45 mil karelik kara ve su üzerinde bulunan bir ABD askeri üssüdür.

Guantanamo Körfezi, 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush tarafından kuruldu. ABD, Afganistan başta olmak üzere işgal ettiği İslam coğrafyasında yaptığı baskınlarda yakaladığı Müslümanları bu kampa nakletti ve akılalmaz işkenceler yaptı.

Geçmişte, Guantanamo hapishanesinde birkaç yüz mahkum vardı. Oradaki mahkumlar aslında yasal bir boşluk içinde bulunuyor. Ocak 2009'da, görev süresinin başlamasının hemen ardından Barack Obama, özel hapishanenin 12 ay içinde kapatılmasına yönelik bir kararnameyi imzaladı. Buna rağmen, Guantanamo kampı bugün hâlâ varlığını ve insan hakları ihlallerini sürdürüyor.

Guantanamo kampında halen 32 kişinin tutuklu bulunduğu belirtiliyor. (İLKHA)