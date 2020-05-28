GTÜ’nün Covid-19 tedavi önerisi bakanlığa iletildi

Prof. Dr. Aziz Tanrıseven’in salgınla mücadele için uygulanabilecek tedavi önerisi Sağlık Bakanlığına iletildi. Prof. Tanrıseven virüsün yol açtığı vücut tahribatı ve ölümcül sonuçlarını önlemek ve tedavi etmek için bir karışım geliştirdi. Çoğunlukla doğal maddelerden oluşan bu karışımın antiviral, antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuvar özellikleri bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Tanrıseven “Bu karışım burun ve ağız yoluyla alınabilir. Sprey formunda buruna uygulandığında zatürrenin tedavisinde kullanılma ihtimali olabilir. Literatür bilgilerine göre, karışımın Spike Protein’i etkisizleştirme, ACE2 miktarını arttırarak Angiotensin II miktarını azaltıp zatürreye sebep olan cytokine fırtınasını durdurma özellikleri olduğundan Covid-19 hastalarını iyileştirme potansiyeli olabilir. Bu karışım halen kullanılan ilaçlarla birlikte de kullanılabilir. Magnezyum ve iki değişik vitaminin önerilen miktarlarda alınması da metodun etkisini arttırabilir. Bu çalışmanın Covid-19 hastalarında denenebilmesi için Sağlık Bakanlığına bilgi verildi” dedi.