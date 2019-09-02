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GTO’dan Gaziantep için iki önemli proje daha

Hayata geçirdiği projeler ile Gaziantep’in geleceğine önemli katkılarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile iki önemli proje için daha protokol imzaladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:57
GTO’dan Gaziantep için iki önemli proje daha

Hayata geçirdiği projeler ile Gaziantep’in geleceğine önemli katkılarda bulunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile iki önemli proje için daha protokol imzaladı.


İKA’nın tarım ve gastronomi alanlarındaki mali destek programları kapsamında hayata geçirilecek olan “Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması” ve “Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması” projelerinin protokol imzaları GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından atıldı.


Gaziantep Ticaret Odasının adeta bir proje üretim fabrikası olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, uzman kadrolarıyla Gaziantep’in gelişimi için sürekli yeni fikirler ürettiklerini, yeni projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.



“Gastronomi turizminde hizmet kalitemizi daha iyi seviyelere çıkartmak zorundayız”


İki yeni proje hakkında bilgi veren Başkan Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:


“Biliyorsunuz ki Gaziantep Mutfağı diye bir kavram var. Türk Mutfağı, İtalyan Mutfağı yanında dünyada eşine az rastlanır bir şekilde şehir ismiyle bize has Gaziantep Mutfağı En lezzetli şehirlerden birisi olarak gastronomi turizmiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Her şey buraya kadar çok güzel fakat gastronomi alanında hizmet kalitemizi daha iyi seviyelere çıkartmak zorundayız. Hayata geçireceğimiz “Gaziantep’te Gastronomi Turizminin Kalitesinin Arttırılması” projemizle de bu alanda hizmet veren işletmelerimizin hizmet kalitelerini arttıracak, yenilikçilik kapasitelerini geliştireceğiz.


Bu hedef doğrultusunda da, işletmelerimizi bilinçlendirmek, kapasitelerini arttırmak için paneller, konferanslar düzenleyecek, danışmanlık hizmetleri sağlayacağız. Aynı zamanda da sektör çalışanlarımızın yetkinliklerini belgelendireceğiz.”



“Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Kooperatifi kuracağız”


Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi hakkında da açıklama yapan Yıldırım, zeytin ve zeytinyağının bölgemiz açısından en önemli tarım ürünlerinden olduğunu belirterek bu alanda profesyonel çalışmaların şuana kadar yapılamadığını, kalite ve marka bilincinin oluşturulamadığını, dolayısıyla da ürünün hak ettiği değere ulaşamadığını söyledi.


Bu proje ile zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bilinçlendirilmesini sağlayacak alt yapı çalışmaları yapacaklarını ifade eden Yıldırım, “Proje kapsamında Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Kooperatifi kurarak bölgedeki örgütlenme eksiğine katkıda bulunacağız. Üreticilere yönelik bilinçlendirme toplantıları, eğitimler, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili raporlar hazırlayacağız. Proje tamamlandıktan sonra da Zeytincilik ve Zeytinyağı Araştırma Geliştirme Merkezi kurmak en önemli planlarımız arasında. Tüm bu yapacaklarımızla birlikte bölgedeki zeytin ürünlerinin kalite ve bilinirliğinin arttırılmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.


İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da hayata geçirilecek iki önemli projenin Gaziantep’e önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek, “Bu iki proje gerek hizmet kalitesine, gerekse marka değerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacak. İKA olarak bölgemize katma değer sağlayacak her projeye destek olmaya gayret gösteriyoruz. Gaziantep Ticaret Odası ile hayata geçireceğimiz bu önemli projelerin de Gaziantep için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:57
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