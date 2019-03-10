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GTO’da U-ETDS ve sayısal takograf semineri

Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Semineri Gaziantep Ticaret Odasında düzenlendi.

10 Mart 2019 Pazar 13:44
GTO’da U-ETDS ve sayısal takograf semineri

Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Semineri Gaziantep Ticaret Odasında düzenlendi.

 

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Üyesi Dursun Karahan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Çetin Bahadır ve Bakanlık uzmanlarının katıldığı seminere yoğun ilgi gösterilirdi. Gaziantep’in yükünü taşıyan lojistik sektörünün kent ekonomisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Yıldırım, bugün Gaziantep ülkenin 6. Büyük ekonomisi ve bölgenin lokomotifiyse bu başarıda lojistik sektörünün payı çok büyüktür” dedi. Lojistik sektörünün kente kattığı değeri ve başarısını daha da yükseltmek, devamlı kılabilmek için ellerinden geldiğince engelleri, sorunları aşmaya gayret ettiklerini belirten Yıldırım, “Sınır kapılarındaki bekleme süreleriniz, Vize problemleriniz, Eximbank kredilerini alırken yaşadıklarınız Yani bize ilettiğiniz her sıkıntı, her ihtiyaç için ilgililerle görüşüyoruz, takipçisi oluyoruz. Yaşanan bu sorunları da ne yapıp edip çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“Hızla gelişen ve değişen dünyanın en önemli konusu artık dijitalleşme”

 

Mal ve hizmet üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçasının dijitalleşme olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, “Sizler de bu süreci birebir yaşıyorsunuz. Telefonunuzdan araçlarınızın nerede olduğunu takip ediyor, müşterilerinize anında bilgi akışlarını sağlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan devlet ile olan ilişkinizde de dijitalleşme zorunlu bir hal almış durumda. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Sayısal Takograf gibi sistemler ve uygulamalar artık sizin sektörünüzün ayrılmaz parçaları” diye konuştu. Devlet ile oda arasında köprü olmaya çalıştıklarını anlatan Tuncay Yıldırım, GTO olarak, lojistik sektörüne verilen hizmetlerde oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. 2011’den bu yana 16 binden fazla Sayısal Takograf kartı verdiklerini hatırlatan Yıldırım, bu rakamla Türkiye’deki Odalar içerisinde ilk 5’te olduklarını söyledi. Lojistik sektörünün dijitalleşen dünyaya hızla adapte olması gerektiğini ve sektörün kullandığı sistemlerin de hızla yenilendiğini söyleyen Yıldırım, U-ETDS ve Sayısal Takograf sistemindeki son gelişmelere uyum sağlamanın da önem arz ettiğini ifade etti.

 

Yoğun bir katılımla ve oldukça verimli geçen seminerde Bakanlık uzmanlarınca sunumlar gerçekleştirilirken, soru cevap kısmıyla da katılımcıların aklında kalan tüm sorular cevaplandırıldı.

 

Seminere, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Şube Müdürü Zerrin Aras, AB uzmanı Hasan Boz, Serdar Günaydın, Ahmet Yalçın ve Gaziantep Ulaştırma Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden ise Ersin Yaşar Çakmak ve Şevval Teker katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:44
  1. Gaziantep
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