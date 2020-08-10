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Teknoloji

GTA Online, yeni maceralar dolu Los Santos yaz güncellemesi yarın yayınlayacak Güncelleme ile neler gelecek?

GTA oyuncularına yeni maceralar sunmak adına Los Santos yaz güncellemesi getireceğini açıkladı. Peki GTA Los Santos yaz güncellemesi ile neler gelecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:55:00 - 2020-08-10 16:56:01
GTA Online, yeni maceralar dolu Los Santos yaz güncellemesi yarın yayınlayacak Güncelleme ile neler gelecek?

Rockstar Games'in en popüler oyunu olan Grand Theft Auto (GTA) 5'in multi-player versiyonu GTA Online'a Los Santos Yaz Güncellemesi ile oyunculara yepyeni içerikler geliyor. 11 Ağustos Salı günü itibarıyla oyunculara sunulacak olan Los Santos Yaz Güncellemesi, Galaxy Super Yacht sahiplerine tek başlarına ya da maksimum üç arkadaşlarıyla tamamlayabilecekleri bir görev serisi getirecek. 

Los Santos güncellemesi ile birlikte oyuna bir düzine yeni spor, off-road ve açık teker otomobil eklenecek. Oyuncular, web site üzerinden bu araçları sipariş edebilecekler. Bu haber GTA oyuncularını heycanlandırmış durumda. Güncelleme ayriyeten Formula I araçları da geliyor.Yeni açık teker otomobil ile yarışlara katılabilecek ya da kendi yarışınızı oluşturmak üzere parkur belirleyebileceksiniz.

Oyuna bir dizi düzeltme ve iyileştirme de getirecek olan Los Santos Yaz Güncellemesi, içerikleri ile birlikte oyunda yepyeni bir hava uyandırmaya çalışıyor.

 

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