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Teknoloji

GTA 5 satışları tarihinin en yüksek seviyesinde

Rockstar Games'in en popüler oyunlarından olan GTA 5 Epic Games ile birlikte satışlarının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Peki GTA5 rekor satış rakamları nedir?

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:52:00 - 2020-08-04 11:58:21
GTA 5 satışları tarihinin en yüksek seviyesinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte özellikle konsol oyunlarına ilgi çok büyük oldu. Evlerinde kalan oyunseverler vakitlerini konsol oyunlarında geçirdi. En popüler konsol oyunlarından olan GTA 5'e pandemi süreci yaradı. Pandemi ve özelliklede Epic Games'in GTA5'i ücretsiz kullanıma sunmasıyla, 3 ay önce toplam 130 milyon adet GTA 5 sattığını söyleyen dağıtımcı firma, 7 yıllık bu oyun adına daha önce böyle bir artışa şahit olmadığını açıkladı. Bioshock, Mafia ve Manhunt gibi oyunların yayılmasını sağlayan Take-Two Interactive, 3 ayda 5 milyonluk bir artışın da yaşandığını söyledi. Ayriyeten 135 milyon satış adedine ulaşan GTA 5, GTA Online ile vakit geçiren kullanıcıları da sevindirmişti. Zira Playstation5 kullanıcılarının 3 ay boyunca GTA Online için herhangi bir ücret ödemeyeceği söylenmişti. Ek bir bilgi olarak GTA 5, Playstation 5 ile yenilenecek. Bu yenilik hem yazılımsal hemde donanım, grafik alanlarında olacak. Yeni bir GTA deneyimi ile karşılaşacağız diyebiliriz. Rockstar Games’in en güncel olan GTA yapımı ile  Playstation 5 2021 yılının ikinci yarısında tanışacak.

 

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