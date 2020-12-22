GSS primi 2021'de ne kadar yükselecek?

Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına devam ederken asgari ücrete yapılması planlanan zam ile birlikte Genel Sağlık Sigortası primlerinin de ne kadar artacağı merak ediliyor. GSS primlerine 2021'de ne kadar zamn gelecek? İşte detaylar...

2021 GSS primi miktarı

TUİK byeni yıl için asgari ücret teklifini yaparken bekar bir işçinin hafif, orta ve ağır işlerdeki geçim maliyetini baz alıyor. Dolayısıyla bu rakam asgari ücret belirlenirken önemli bir kriter.



Ancak taraflar bu rakama asgari ücretlinin enflasyon baskısı altında kalmaması adına potansiyel enflasyon rakamlarını ekleyerek hesap yapmak durumundalar. Diğer yandan asgari ücret hafif, orta ve ağır işler için farklı belirlenmediği için ortalama bir rakam hesabı yapılması gerekliliği doğuyor. Bu rakamlar önemli bir veri ancak tek başına belirleyici değil. Özellikle bu yıl salgın koşulları da dikkate alınarak bir belirleme yapılacaktır.

Öte yandan yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.



Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25’i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu.

Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.



Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.



Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.

Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek.

Asgari ücrete zam teklifi ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.