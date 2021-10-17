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Ekonomi GSM baz istasyon yerleri kiraya verilecek
Ekonomi

GSM baz istasyon yerleri kiraya verilecek

İstanbul Güngören Belediyesi, kullanım ve tasarruf hakkı kendisinde bulunan yerlerin “GSM Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 10 yıl süre ile kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:34:00 -
GSM baz istasyon yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 04.11.2021 Perşembe günü Saat:14:00’te Güngören Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak. “GSM Baz İstasyonu Yeri” için taşınmaz kiraya verilmesi Açık Teklif Usulü (2886 sayılı Kanunun 45.Maddesi) ile gerçekleştirilecek.

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