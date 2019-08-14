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G.Saray'ın kabul etmediği Mesa, Leganes'e gidiyor

Leganes, Sevilla'nın İspanyol futbolcusu Mesa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
G.Saray'ın kabul etmediği Mesa, Leganes'e gidiyor

Galatasaray'a Fernando transferinde takasta önerilen ancak Fatih Terim'in veto ettiği Roque Mesa'nın, Leganes'e izma atmaya hazırlandığı belirtildi.

İspanya'dan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Leganes, Roque Mesa'yı kiralama konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Haberde; Mesa'nın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve transferin resmi olarak açıklanacağı belirtildi.

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 49 müsabakada forma giymiş ve 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:27
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