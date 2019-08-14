G.Saray'ın kabul etmediği Mesa, Leganes'e gidiyor Leganes, Sevilla'nın İspanyol futbolcusu Mesa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Fernando transferinde takasta önerilen ancak Fatih Terim'in veto ettiği Roque Mesa'nın, Leganes'e izma atmaya hazırlandığı belirtildi.



İspanya'dan Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Leganes, Roque Mesa'yı kiralama konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.



Haberde; Mesa'nın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve transferin resmi olarak açıklanacağı belirtildi.



30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 49 müsabakada forma giymiş ve 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

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