  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan duyurmuştu! Ödemeler bugün başladı
Taliban'dan Ramazan Bayramı kararı
Spor G.Saray yenilgisi sonrası Sergen hocanın soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Spor

G.Saray yenilgisi sonrası Sergen hocanın soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Galatasaray yenilgisinin ardından soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:50:00 - 2021-05-10 10:21:04
G.Saray yenilgisi sonrası Sergen hocanın soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonu büyük üzüntü vardı. Son düdükle birlikte soyunma odasının yolunu ilk tutan isim Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu.

Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunma odasına girişiyle birlikte Beşiktaş'ta kapılar kapatıldı. Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.

Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı.

48 yaşındaki teknik adamın inancı ve enerjisini gören futbolcular da kendilerine geldi ve hocalarına ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırma sözü verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i mağlup etmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğrucu Davut

"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i geçmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı." Duyan da 1000 maç yapmışlar da sadece 3-5 maç kazanmış sanacak!!! 5 maçta 2 yenilgi almış 1 galibiyet, bunun neresinden ZORLUK çıkardınız!!!
  • Yanıtla
Bu kitap derhal toplatılmalı: Barış Murat Yağcı'dan büyük rezillik
Medya

Bu kitap derhal toplatılmalı: Barış Murat Yağcı'dan büyük rezillik

Survivor adlı rezil yarışma aracılığıyla birtakım çevrelerce tanınan Barış Murat Yağcı adındaki kişi, kitap yazdı. Yazdığı kitapta, kadınlar..
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...
Dünya

Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

Dağlık Karabağ'da ağır bir tokat yiyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türklerle düşman olduklarını ama bu düşmanlığın kontrol ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay