G.Saray yenilgisi sonrası Sergen hocanın soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş'ta maç sonu büyük üzüntü vardı. Son düdükle birlikte soyunma odasının yolunu ilk tutan isim Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu.

Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunma odasına girişiyle birlikte Beşiktaş'ta kapılar kapatıldı. Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.

Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı.

48 yaşındaki teknik adamın inancı ve enerjisini gören futbolcular da kendilerine geldi ve hocalarına ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırma sözü verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i mağlup etmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.