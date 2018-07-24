GS arazisine “Düşler Vadisi Riva” projesi

Ön talep toplama sürecinde başvuran alıcılara, sınırlı sayıdaki villalar için uygun fiyat imkânları sunulacak pojeyle ilgili teknik çalışmalar devam ediyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE YATAY PROJE

“Düşler Vadisi” Riva-İstanbul projesinde özlenen bir villa projesi hayata geçireceklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Projeyi geliştirirken doğayla iç içe bir konseptte ve yatay bir düzlemde olmasına büyük özen gösterdik. Mimarisinden donatılarına, en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle geliştirdiğimiz projemizin konseptini kapsayacak bir isim belirledik” dedi. Yılmaz, “Düşler Vadisi” Riva-İstanbul projesinin ön talep toplama döneminde yatırımcıdan ilgi göreceği beklentisini de dile getirdi.