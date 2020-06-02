Grup Yorum konseri haberleri yalanlandı
Sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında Grup Yorum'un 9 Ağustos tarihinde Yenikapı Miting Alanı'nda konser yapacağı iddiası yetkililer tarafından reddedildi.
Bugün bazı yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada algı oluşturmak maksadıyla yapılan 'Grup Yorum'un konser başvurusu kabul edildi' haberi yalanlandı.
Türkiye'de gerilim oluşturmak isteyenlerin kasıtlı olarak paylaştığı Grup Yorum haberleri çok geçmeden provokasyona dönüştü. Ancak yetkililerce haberin yalan olduğu ifade edildi.