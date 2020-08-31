  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor
Ekonomi

Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor

Fransız otomotiv devi Groupe Renault, en uygun maliyetle en hijyenik araç deneyimini sunacak çözümleri keşfetmek için uluslararası çapta bir yarışma düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:15:00 -
Groupe Renault daha hijyenik otomobiller için yeni fikirler arıyor

Groupe Renault açıklamasına göre, şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi şartlarına kafa tutacak otomobil fikirlerinin peşine düştü. Şirket, araçlarda hijyen konusunu zirveye taşıyacak fikirleri bulmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede “Licence to Clean” dijital hackathon yarışmasını düzenliyor. Yarışmanın amacı, pandemi döneminde yeni şartlara uyum sağlayacak şekilde araç paylaşım operatörleri, kısa süreli araç kiralama şirketleri, filolar ve son kullanıcılara sunulacak araçların uzun süreli, kalıcı ve uygun maliyetli dezenfeksiyonu için tasarım fikirlerini ortaya çıkarmak. Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü’nün düzenlediği ve Fransa, Türkiye, İsrail, Romanya, Rusya, ve Hindistan’dan üniversite öğrencilerinin, start-up’ların ve bu konuda fikri olan herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular, 14 Eylül 2020 tarihine kadar “LicenceToClean” linki üzerinden yapılabilecek.

Türkiye’den yarışmaya katılacak projelerin seçimi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Renault Mais yetkilileriyle, alanında uzman üniversite temsilcileri tarafından yapılacak. 16 Eylül 2020’de düzenlenecek Türkiye finali ile dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek 3 proje belirlenecek. Yarışma kapsamında seçilecek ülke finalistlerine 2 adet elektrikli scooter ödülünün yanı sıra, kuluçka merkezlerinde projelerini hayata geçirme fırsatı sunulacak. Yarışma kapsamında her ülkeden seçilen finalistler ise 21 Eylül-5 Ekim’de yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak. Ülke finalistleri daha sonra 16 Ekim 2020’de dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek dünya finalinde yarışacak ve her ülkeden birinci, bir de dünya genelinde bir birinci seçilecek.

Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü tarafından dünya birincisi olarak seçilecek proje; 2 kişilik 2 günlük Paris seyahati, Groupe Renault ekipleriyle tanışma, Groupe Renault Satış Sonrası Direktörü Hakan Doğu ile Champs Elysées’de akşam yemeği ve Groupe Renault ile global ölçekte iş yapma fırsatıyla ödüllendirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar
Dünya

Rus basınından ortalığı karıştıracak iddia! İran füze sistemini hangi ülkeye karşı kurduğunu açıkladılar

Rus basınından İran hava savunma sisteminin Suriye-Lübnan sınırı yakınlarında konuşlandırıldığına dair iddia geldi. Yapılan yayında sistemin..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı