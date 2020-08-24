  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Groupe PSA Türkiye'de Atama
Ekonomi

Groupe PSA Türkiye'de Atama

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:24:45 -
Groupe PSA Türkiye'de Atama

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye'de Yeni Araç Filo Satış Müdürlüğü görevini yürüten Gülin Reyhanoğlu, B2B Satış Direktörlüğü görevine getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Groupe PSA Türkiye'deki kariyerine Ekim 2017'de Peugeot Filo Müdürü olarak başlayan Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışıyordu. Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 itibarıyla B2B Satış Direktörü olarak görevini, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı olarak sürdürecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006-2010 yılları arasında Otokoç, 2010-2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016-2017 yıllarında ALD Otomotiv'de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017'de Groupe PSA bünyesinde katılan Reyhanoğlu, evli ve bir çocuk annesi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız
Gündem

Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi komşu ülke İran'da gündem oldu. Tarihi k..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı