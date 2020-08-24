Groupe PSA Türkiye'de Atama

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye'de Yeni Araç Filo Satış Müdürlüğü görevini yürüten Gülin Reyhanoğlu, B2B Satış Direktörlüğü görevine getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Groupe PSA Türkiye'deki kariyerine Ekim 2017'de Peugeot Filo Müdürü olarak başlayan Reyhanoğlu, Ağustos 2019 tarihinden bu yana grubun dört markasından sorumlu Yeni Araç Filo Satış Müdürü olarak çalışıyordu. Reyhanoğlu, 17 Ağustos 2020 itibarıyla B2B Satış Direktörü olarak görevini, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı olarak sürdürecek.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Gülin Reyhanoğlu, otomotivde 2006-2010 yılları arasında Otokoç, 2010-2015 yılları arasında TEB ARVAL, 2016-2017 yıllarında ALD Otomotiv'de Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2017'de Groupe PSA bünyesinde katılan Reyhanoğlu, evli ve bir çocuk annesi.