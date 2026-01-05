  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Trump’ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert cevap! "Grönland" kapağı olay oldu
Haber Merkezi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı işgal etmek istediğini belirten sözlerine çok sert karşılık verdi.

1
#1
Danimarka Başbakanı, Donald Trump'ın Grönland'ı alma isteğini yeniden gündeme getirmesinin ardından açıklamada bulundu.

#2
Frederiksen, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

#3
Frederiksen, Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunu da vurgulayarak, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu bildirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Venezuela, İran, Küba, Kolombiya, Meksika'yla birlikte Grönland'a ilişkin tehdidini de sürdürdü.

#4
Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia eden Trump "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nur

Lanet olasıca pis herif
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
