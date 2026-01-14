Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor
Fransa, ABD’nin de yakından ilgilendiği Grönland’ın başkenti Nuuk’ta 6 Şubat’ta konsolosluk açarak bölgedeki diplomatik varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.
Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.
Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.
Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.
