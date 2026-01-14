  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Dünya Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor
Dünya

Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Grönland hamlesi: Fransa, Nuuk’ta konsolosluk açıyor

Fransa, ABD’nin de yakından ilgilendiği Grönland’ın başkenti Nuuk’ta 6 Şubat’ta konsolosluk açarak bölgedeki diplomatik varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransa merkezli bir radyoda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.

Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Gündem

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine "Sübyancı koruyucusu" diyen kişiye yaptığı şeye bakın
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın

Dünya

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Trump’ın, kendisine “Sübyancı koruyucusu” diyen kişiye yaptığı şeye bakın

Dünya’dan Ay’a gizli yolculuk: Ay toprağında Dünya’nın izleri
Dünya’dan Ay’a gizli yolculuk: Ay toprağında Dünya’nın izleri

Yaşam

Dünya’dan Ay’a gizli yolculuk: Ay toprağında Dünya’nın izleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23