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Kadın - Aile Gripten 1 saatte kurtulun! Şifası şok etti: İddia ediyoruz gribi hemen keser, püf noktası pişirme aşaması
Kadın - Aile

Gripten 1 saatte kurtulun! Şifası şok etti: İddia ediyoruz gribi hemen keser, püf noktası pişirme aşaması

Gribal enfeksiyon soğukla birlikte herkes etkisi altına almaya başladı. Hepimizin bildiği gibi grib’in en büyük ilacı C vitaminidir, ve Limon en büyük C Vitamini deposudur. Sizde gribal enfeksiyondan kurtulmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 22:44:00 - 2023-02-11 22:45:55
Gripten 1 saatte kurtulun! Şifası şok etti: İddia ediyoruz gribi hemen keser, püf noktası pişirme aşaması

Kış mevsiminin gelmesiyle malesef grip sezonu da açılmış oldu. Bu grip antikorlarını ve soğuğa karşı metabolizmanızı korunmanızın tam zamanı Sizde hem kendinizi hem de çocuklarınızı grip mikrobundan kurtarmak istiyorsunuz lütfen aşağıdaki çayı uygulayarak ailece tüketiniz.

Gripten 1 Saatte Kurtulun

Malzemeler:

3 su bardağı su

Yarım Limon Suyu

1 çucuk tarçın

3 dilim taze zencefil

1/ yemek kaşığı karanfil

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam acı biber

1 yemek kaşığı bal

Uygulanması:

Bal hariç bütün malzemeleri ekleyip kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısık olarak 10 dakika daha ocağın üzerinde bekletiniz.

Balı ekleyin ve süzerek tüketin.

Bu karışımı 1 yaşından büyük bütün herkes sağlıkla tüketebilir.

Ayaklarınızı Limonla 10 Dakika Ovun

Topuk ve Ayaklar’ın emilimi yüksek olduğu için ayak ve topuklarımıza sürdüğümüz maddeler hızlı bir şekilde bedenimize yayılır. Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olacaksınız.

Limon Suyu, Tuz ve Karabiberi Karıştırın

1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.

Limon Suyu ile Gargara Yapın

2 Çorba Kaşığı Limon suyu ve Yarım çar bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapınız. Boğazınızdaki mikropları ve ağzınızdaki yaraları yok edecektir.

Limon Suyunu Burnunuza Uygulayın

Eğer Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu 2 pamuğa uygulayıp burun deliklerinize uygulayın. Burnunuz hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

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