Grip ve soğuk algınlığına yakalanmak istemiyorsanız...

Bu dönemde en büyük yardımcımız bu besinler olacak...

- Çörek otu

- Koni çiçeği

- Ihlamur

- Soğan

- Sarıımsak

Yardımcı olarak havuç ve mantarı da eklemek mümkün.

Çörek otu, sabit ve uçucu yağ, acı madde, tanen, saponinler, şekerler ve nigellin ile connigellin alkaloidleri ihtiva eder. Ramazan pidesi ve çörekleri süsleyen çörek otu, aktarlarda satılır... Acıdır fakat iştah açıcıdır.

Kışın kolay hasta olanlara, nezle ve gribe karşı dayanıksız olanlara ve kanser, verem gibi bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekenlere çörek otu çok yararlıdır. Uyarıcı, vücuda zindelik verici, vücut direncini arttırıcıdır. Allerjik ve romatizmal hastalıklar, balgam ve bronşite, astım da faydalı olduğu belirtilmekte.. Ayrıca barsak gazlarını söker, böbrek ve mesane yollarını temizler, barsak kurtlarını düşürür, anne sütünü arttırır. Baş ağrısı, diş ağrısı, ateşli hastalıklar, nezle, basur, göze, sivilce ve egzamaya faydalıdır.

30-40 gram çörek otu 1 litre suda kaynatılarak, günde 2-3 bardak içilir. Veya günde 2-3 defa birer tatlı kaşığı çörek otu bal veya yoğurt ile birlikte yenilir. Tedavinin etkili olması için 2-3 ay kullanılması gerekir.

Çörek otu döğülerek, zeytinyağı ile karıştırılır ve kaynatılarak ağrılı yerlere sürülebilir.

Çörek otu yağı, saç dökülmesini önler, saçları besler, kepeği azaltır, kulak ve burun tıkanıklığını açar, unutkanlığı giderir.. Hamilelerin kullanması sakıncalıdır, düşüğe ya da erken doğuma yol açabilir.

Koni Çiçeği, Kızılderililerin keşfi... Dünyanın en önemli sağlık kaynaklarından biri. Koni çiçeği soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon, zayıf bağışıklık sistemi ve kanserden korunmada oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Bu şifalı bitki yaraların iyileşme süresini hızlandırmakta ve yanık, böcek ısırıkları, irinli yara, sedef, akne (sivilce) ve egzema gibi cilt rahatsızlıklarında fayda sağlamaktadır.



Deri ve ağzında kızarma, bademcik iltihabı ve genel olarak viral hastalıkların süresini kısaltma bakımından da interferonlar büyük bir öneme de büyük yardımları vardır.



Koni Çiçeği’nin akyuvarların sayısını yükselttiği, onların enfeksiyon bölgesine hareketlerini hızlandırdığı ve böylece bakteri, virüs ve diğer yabancı mikro-organizmaların yok edilmesinde etkili olan bir bitki olduğunu göstermektedir.

Ihlamur, bizim toplumumuzda çok iyi bilinir. İdrar ve balgam söktürücü ve göğsü yumuşatıcıdır. Grip, soğuk algınlığı ve nezlenin en etkili ilaçlarından biridir. Geceleri öksürük yüzünden uyuyamayanlar için oldukça rahatlatıcıdır. Ancak, fazla ve uzun süreli kullanımı kalbe zarar verir.

Soğanın bileşiminde, sakkaroz, glikoz ve fruktoz gibi şekerler, fermentler, aminoasitler, demir, A, B ve bol miktarda hatta portakal ve limondan fazla C vitamini bulunur. Soğan, virusler ve mikroplara karşı etkili bir doğal antibiyotiktir.

Sarmısak, soğan gibi öyle bir şifa kaynağı ki, burada birkaç satırla anlatmak mümkün değil. Çiğ yenmesi en faydalısı. Ah keşke o kokusu olmasa diyeceksiniz. 100 gram parçalanmış sarmısağı, 200 gram su ve 200 gram şeker ile 1 gün beklettikten sonra iyice karıştırıp süzerek elde edeceğiniz şuruptan günde 2-3 yemek kaşığı içebilirsiniz. Ayrıca solucan derdiniz varsa kurtulabilirsiniz.

Havuç, A, B, C, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengindir. İçeriğinde karoten, şeker ve fosfor da bulunur. Vücuda, kalbe ve gözlere kuvvet verir. Kansere karşı koruyucu bir besindir. Bağırsakları çalıştırır, hazmı kolaylaştırır. İdrar ve gaz söktürür. Kabızlığı önler, ishali keser. Astım, bronşit ve öksürüğe karşı yararlıdır. Bağırsak kurtlarını düşürmeye yardım eder. Bağırsak iltihaplarına ve böbrek ağrılarına karşı etkilidir. Bitkinliğe ve kansızlığa karşı faydalıdır.

Mantar, içerdiği protein değeri sayesinde etin yerini tutar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır. Göze ve vücuda kuvvet verir. Bedensel ve zihinsel gelişimi destekler. Öğrenme yeteneğini arttırır. Yorgunluğu giderir. Bol miktarda demir minerali içeren mantar, kansızlığa iyi gelir. Kalp ve damar hastalıkları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.

Yağ oranı düşüktür. Mantar lezzetli ve besleyici bir besin olmakla birlikte zehirli pek çok türü olduğu için yabani mantar uzman kişiler tarafından toplanmalı ve dikkatli tüketilmelidir. Bu nedenle kültür mantarlarını tercih etmek daha sağlıklı olur. Ayrıca, mantar vücutta üre asidi bıraktığı için Romatizmalılara tavsiye edilmez.