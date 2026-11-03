Grip vakaları artıyor! Uzmandan hayati uyarı!

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, son 1-1,5 aylık dönemde Samsun’da gribal enfeksiyon vakalarının arttığını belirterek grip hastalığının özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül tablolara yol açabileceğini söyledi.

Grip ile soğuk algınlığı arasında fark olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgür Günal, "Grip ile soğuk algınlığı genel olarak birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Soğuk algınlığının hem etkenleri hem de belirtileri gribe göre farklıdır. Hastalar genellikle halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, hapşırık ve iştahsızlık gibi bir takım şikâyetlerle başvuruyorlar. Genel olarak halk arasında ‘Grip oldum’ şeklinde değerlendiriliyor ancak bu, biraz hatalı bir kullanım. Grip dediğimiz hastalık ise daha çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları ve yatağa düşürecek tarzda şikâyetlerin olduğu bir tabloyu tanımlıyor. Grip biraz daha ağır ve yatağa düşüren bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ise ayakta geçirebildiğimiz bir hastalık türüdür" dedi.

"GRİP DEYİP GEÇMEMEK GEREKİYOR"

Grip hastalığının bazı durumlarda ölümcül tehlike oluşturabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Günal, "Grip enfeksiyonlarında eğer altta yatan bir kalp veya akciğer hastalığı varsa, kemoterapi alınıyorsa bu kişilerde grip enfeksiyonlarının ağır hastalıklara dönüşmesi sık görülen bir tablodur. O yüzden bu kişilerin özellikle dikkat etmesi, kendilerini bu hastalığa karşı daha fazla koruması ya da böyle bir şikâyet olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak yardım alması gerekiyor" diye konuştu.

"ACİL SERVİSLERE VAKALAR ÇOK GELMEYE BAŞLADI"

Son 1-1,5 ayda vakaların arttığının altını çizen Günal, "Özellikle bu mevsimlerde, 15 Ekim'den sonra sıklıkla tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da gribal enfeksiyonların daha sık görülmeye başlandığı dönemlerdir. Çünkü özellikle yaz mevsimi sonrası havalar soğumaya başladıktan sonra genellikle kapalı mekânlara çekilmeye başlıyoruz, daha toplu alanlarda bulunmaya başlıyoruz. Son 1-1,5 aylık dönemde Samsun'da özellikle acil servislere çok sayıda hasta başvurmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

"İLK ÖNCE GRİP AŞISI OLUNMASI GEREKİYOR"

Hastalıktan nasıl korunabileceğine değinen Prof. Dr. Günal, "İlk önce kendimizi korumaya başlamalıyız. Bunun da birinci kuralı grip aşısı olmak. Her yıl grip aşısı olarak hastalığa karşı ciddi oranda kendimizi koruma şansımız var. İleri yaşlardaysanız, kronik bazı hastalıklarınız varsa, vücut direncini düşüren hastalık veya tedavi durumlarınız varsa mutlaka yılda en az bir kere grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında da mümkün olduğu kadar el hijyenine dikkat etmek, toplu taşımalarda ve toplu alanlarda sık sık el yıkamak gibi önlemlerle kendimizi bu hastalıktan koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.