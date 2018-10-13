Grip nasıl geçer? Grip olmamak için neler yapmalıyız?

Havalar soğudu hayliyle de hastalıklar kendini göstermeye başladı. Hastalıkların başında ise grip gelmekte. Grip salgınının yoğun olduğu şu günlerde gribe karşı ne gibi tedbirler almalıyız? Gripten korunmak için ne yapılmalı? Grip en çok kimleri tehdit ediyor? İşte grip ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, gribin ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirterek, "Özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. Grip, soğuk algınlığı değildir, şakaya gelmez." dedi.

Prof. Dr. Serhat Ünal yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Grip ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur, özellikle yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu kişiler gribe karşı mutlaka aşı olmalıdır. Grip, soğuk algınlığı değildir, şakaya gelmez." Ünal, dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar kişinin grip hastalığına yakalandığını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu kişilerin 2-3 milyonunun hastaneye yatacak kadar ağır grip geçirdiğini, 250 bin, 500 bin kişinin grip nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Ünal, ölümlerin çoğunun genellikle 65 yaş üzeri bireylerde ve alta yatan kronik hastalığı olanlarda gözlendiğini bildirdi.

Grip olmamak için neler yapmalıyız?

Ünal, grip olmamak için sağlıklı yaşam kurallarına uymak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, depresyondan uzak durmak, sosyalleşmeyi korumak, kan şekerini kolesterolü tansiyonunu bilmek, bunlarda problem varsa müdahale edilmesini sağlamak gerektiğini anlattı.