İstanbul Perakendeciler Derneği vatandaşa müjde duyurdu! Yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi
Ekonomi

İstanbul Perakendeciler Derneği vatandaşa müjde duyurdu! Yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul Perakendeciler Derneği vatandaşa müjde duyurdu! Yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitledi

İstanbul Perakendeciler Derneği yaptığı açıklamayla yıl sonuna kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitlediğini duyurdu.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini açıkladı.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

 

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

