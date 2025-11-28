İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, konutlar havaya uçurdu!

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze kenti, Han Yunus ve Refah'ta hava saldırıları düzenleyerek konutları patlattı. Saldırılar "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yoğunlaşırken, hükümet 500'e yakın ihlal tespit etti.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen dün gece Gazze kenti, Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail askerleri bölgedeki çok sayıda binayı patlayıcı kullanarak havaya uçurdu. Patlama seslerinin kentin pek çok bölgesinden duyulduğu bildirildi. Görgü tanıkları da Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ile Refah’ın bazı bölgelerine de hava saldırıları düzenlendiğini ve konutların patlatıldığını aktardı.

Ayrıca, bu bölgelere yönelik saldırılar sırasında İsrail ordusuna ait helikopterlerden ve yakınlardaki askeri araçlardan yoğun şekilde ateş açıldığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair ise henüz resmi bir bilgi verilmedi.

Saldırılar "sarı hat" bölgesinde yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun çekildiği ve Gazze’nin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını oluşturan "Sarı Hat" adı verilen bölgede, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetlerinin sürdüğü biliniyor. Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgeler, İsrail'in işgali altında bulunuyor.

Gazze hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 10 Ekim'den bu yana ateşkes anlaşmasını yaklaşık 500 kez ihlal etti. Bu ihlaller neticesinde en az 347 Filistinli hayatını kaybetti. Dünkü saldırıların, halihazırda gergin olan bölgedeki durumu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.