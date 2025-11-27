Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Küresel çapta aylardır süren boykot, spor alanında da etkisini göstermeye başladı. Siyonist İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle protesto edilen Coca Cola adlı marka, Süper Lig’in dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a sponsorluk teklifinde bulundu. Ancak bu teklif kulüplerden biri tarafından net şekilde geri çevrildi.

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp yönetimiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda teklife olumsuz yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün bu kararı almasında, Türkiye’de devam eden Coca-Cola boykotu ve Filistin’deki insanlık dramına yönelik duyarlılık belirleyici oldu.

Başkan Doğan, kararın gerekçesini açık bir dille paylaştı:

“Filistin’de bu kadar çocuk katledilirken ve Coca-Cola yoğun şekilde boykot edilirken böyle bir anlaşma yapmak bize yakışmazdı.”

Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, markanın sunduğu teklifi kabul etti.