Putin masayı devirdi!

ABD ile stratejik istikrar görüşmeleri Moskova'da başlıyor ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planına" da değinen Putin, bu planın oluşturulması öncesi Amerikan müzakerecilerle istişarelerde bulunulduğunu ve bunun olası anlaşmalar için temel olabileceğini düşündüklerini kaydetti. Putin, gelecek haftanın ilk yarısında Amerikan temsilcilerinin Moskova'ya geleceğini ve planla ilgili tüm konular hakkında görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Ayrıca, ABD ile stratejik istikrarla ilgili konuları ele almaya hazır olduklarını ifade etti. Plan taslaklarında nükleer deneme hazırlıkları da dahil olmak üzere güvenlik istikrarıyla ilgili konuların yer aldığına dikkat çekerek, bu konuda iş birliğine hazır olduklarını yineledi.