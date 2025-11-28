Haber Merkezi Giriş Tarihi: Putin masayı devirdi!
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın seçim yapmamasını stratejik hata olarak niteledi ve meşruiyeti kaybettiklerini öne sürdü. Putin ayrıca, ABD ile yeni güvenlik görüşmelerinin başlayacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna krizi ve Batı ile ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna yönetiminin savaş dönemi devlet başkanı seçimini düzenlemeyerek meşruiyetini kaybettiğini savundu.