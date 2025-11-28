  • İSTANBUL
Putin masayı devirdi!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın seçim yapmamasını stratejik hata olarak niteledi ve meşruiyeti kaybettiklerini öne sürdü. Putin ayrıca, ABD ile yeni güvenlik görüşmelerinin başlayacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Ukrayna krizi ve Batı ile ilişkiler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna yönetiminin savaş dönemi devlet başkanı seçimini düzenlemeyerek meşruiyetini kaybettiğini savundu.

Putin, Ukrayna yönetimiyle herhangi bir anlaşmaya imza atmanın hukuken imkansız olduğunu belirterek, "Yönetimleri başkanlığa aday olmaktan korkarak temel ve stratejik bir hata yaptı ve başkanlığın meşru statüsünü kaybettiler," değerlendirmesini yaptı. Rus lider, Batılı ülkelerdeki bazı çevrelerin "son Ukraynalı'ya kadar" savaşın sürmesini istediğini ve bunun arkasında "para çalmaya devam etmek isteyenlerin" olduğunu öne sürdü.

ABD ile stratejik istikrar görüşmeleri Moskova'da başlıyor ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı "barış planına" da değinen Putin, bu planın oluşturulması öncesi Amerikan müzakerecilerle istişarelerde bulunulduğunu ve bunun olası anlaşmalar için temel olabileceğini düşündüklerini kaydetti. Putin, gelecek haftanın ilk yarısında Amerikan temsilcilerinin Moskova'ya geleceğini ve planla ilgili tüm konular hakkında görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Ayrıca, ABD ile stratejik istikrarla ilgili konuları ele almaya hazır olduklarını ifade etti. Plan taslaklarında nükleer deneme hazırlıkları da dahil olmak üzere güvenlik istikrarıyla ilgili konuların yer aldığına dikkat çekerek, bu konuda iş birliğine hazır olduklarını yineledi.

Cephede durum ve çatışmanın sonlanma koşulu Cephedeki duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da tüm yönlerde ilerlediğini ve Donetsk bölgesindeki Krasnormayesk (Pokrosvk) ve Dimitrov (Mirnograd) kentlerinin kuşatıldığını belirtti. Putin, "Krasnormayesk'in yüzde 70'i Rus güçlerinin kontrolünde. Ele geçirilen toprak hacminin her geçen ay artıyor," dedi. Çatışmaların ne zaman sona ereceği sorusuna ise Putin, şu net yanıtı verdi:

"Ukrayna birlikleri, konuşlandıkları topraklardan çekildiğinde ancak çatışmalar sona erecek. Eğer onlar çekilmezse, hedeflerimize silah aracılığıyla ulaşacağız." Putin, Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğini ve ekim ayında 47 bin askerini kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Avrupa'ya saldırma niyeti yok ve sızan görüşme suç Avrupa'ya saldırma niyetlerinin kesinlikle olmadığını belirten Putin, bu iddiaların "komik bir yalan" olduğunu ve Avrupa'nın ortak güvenliği açısından bu konuların ciddi şekilde istişare edilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan, Batı basınında sızan ABD Başkanı Özel Temsilcisi ile Kremlin Dış Politika Danışmanı arasındaki telefon görüşmesine ilişkin ise Putin, yasalarına göre böyle bir sızdırmanın "suç" teşkil ettiğini belirtti. Orta Doğu Haber

